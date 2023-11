Monarch: Legacy of Monsters, ecco come Kurt e il figlio Wyatt Russell interpretano lo stesso personaggio

Nella nuova serie ambientata nel MonsterVerse, ovvero Monarch: Legacy of Monsters, Kurt Russell e il figlio Wyatt interpretano lo stesso personaggio, Ma come è stato possibile?

Ovviamente, padre e figlio interpretano lo stesso personaggio ma in epoche diverse nella serie di otto episodi che ha appena debuttato su Apple TV+ e che si svolge nello stesso MonsterVerse in cui erano ambientati Godzilla del 2014, Kong: Skull Island del 2017 e Godzilla vs. Kong del 2021.

Nel presente, Kurt interpreta l'ufficiale dell'esercito in pensione Lee Shaw, che da giovane ha avuto un incontro ravvicinato con il kaiju negli anni '50... Sebbene questo approccio implichi che i Russell non avranno alcuna scena insieme, Matt Shakman - che ha diretto i primi due episodi di Monarch - afferma che la coppia è "molto, molto unita" ed era comunque spesso sul set insieme.

Un duo padre-figlio unico nel suo genere

"Kurt era spesso nei paraggi e voleva vedere cosa faceva Wyatt", ha raccontato il regista di WandaVision e Game of Thrones. "Voleva vedere ciò che Wyatt stava facendo, in modo da poterlo inserire nella propria performance. Gli spettatori più attenti se ne accorgeranno sicuramente".

"Sono attori molto diversi", ha aggiunto Shakman. "Hanno approcci diversi alla recitazione, quindi abbiamo dovuto amalgamarli un po' insieme. Hanno apprezzato l'idea di avere l'opportunità di creare lo stesso personaggio. È stato un progetto creativo condiviso, diverso da qualsiasi altro duo di attori padre-figlio, e hanno apprezzato la sfida".

La presenza di entrambi i Russell sul set è un segnale del modo in cui il concetto di "eredità" permea tutta la serie. Nella linea temporale attuale, Shaw viene in aiuto di due fratellastri - Cate (Anna Sawai) e Kentaro (Ren Watabe) - che hanno appena scoperto di avere lo stesso padre... e che il padre è collegato alla Monarch, l'organizzazione scientifica al centro del MonsterVerse.

Monarch: Legacy of Monsters, il nuovo trailer della serie ambientata nel Monsterverse

"Sono rimasto sorpreso nello scoprire che questa serie su Godzilla in realtà riguardava le generazioni di questa famiglia e il modo in cui erano collegate a questa organizzazione", ha spiegato Shakman a proposito di come i creatori di Monarch, Chris Black e Matt Fraction, gli hanno proposto la serie. "È un modo brillante di fare una serie sui mostri, ma raccontandola da un punto di vista umano".