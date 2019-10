Modern Love: Amazon rinnova la serie per la stagione 2

Modern Love, la serie tv antologica di John Carney rinnovata da Amazon prime per una seconda stagione.

Modern Love è stata rinnovata da Amazon per una seconda stagione. Il gigante dello streaming ha stretto un nuovo accordo col creatore dello show e produttore esecutivo John Carney per nuovi episodi della serie antologica basata sulla popolare rubrica del New York Times.

Modern Love: Dev Patel e Catherine Keener in una scena del secondo episodio

A pochi giorni dal debutto su Amazon, le ottime recensioni e l'accoglienza calorosa del pubblico hanno spinto Amazon Studios a mettere in cantiere una nuova stagione dello show riuscito, come potete leggere nella nostra recensione di Modern Love.

"La scelta di Amazon di approvare una seconda stagione, per noi, è una grande opportunità di continuare a raccontare storie d'amore, aprendo la serie tv a nuove città e nuovi mondi. Le possibilità sono davvero infinite" ha dichiarato il creatore John Carney. "Le stagioni successive possono approfondire l'indagine sul significato dell'amore in questo mondo complicato. Per ognuno di noi coinvolto nella serie è una notizia incredibile, siamo inebriati dalle nuove possibilità."

Anne Hathaway sugli Oscar: "Con me fu un disastro"

Modern Love ha attratto un'impressionante serie di star, nella prima stagione troviamo Tina Fey, Julia Garner, Anne Hathaway, Catherine Keener, Dev Patel, Andrew Scott, John Slattery ed Andy Garcia, tra gli altri.

"Fin dal suo debutto la scorsa settimana, le reazioni degli spettatori a Modern Love sono state incredibili. E' uno show ricco di emozione e calore - ogni episodio tocca il cuore in modo diverso" ha dichiarato Jennifer Salke, capo di Amazon Studios. "Siamo felici di poter offrire al pubblico di Prime Video altre belle storie che parlano di romanticismo, amicizia e famiglia con Modern Love."