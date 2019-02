Anne Hathaway sugli Oscar: "Con me fu un disastro"

Anne Hathaway, prima dell'inizio della cerimonia di consegna degli Oscar, ha ironizzato sulla sua disastrosa esperienza come conduttrice accanto a James Franco.

L'attrice premio Oscar ha infatti condiviso una foto che la ritrae insieme al collega sul palco dell'evento, accompagnata da una divertente didascalia in cui sottolineava: "Non importa cosa accadrà nello show in onda oggi, semplicemente ricordatevi che è già stato peggiore. Buoni Oscar!".

Il post in cui Anne ha criticato se stessa ha rapidamente superato quota 1 milione di like su Instagram, ricevendo inoltre numerosi commenti in cui si ammirava il suo senso dell'umorismo.

Anne Hathaway, nell'anno in cui ha condotto la cerimonia, aveva solo 28 anni e ha parlato dell'esperienza sottolineando che non aveva ricevuto alcun feedback utile a capire dopo le prove se la sua "performance" sul palco fosse positiva: "Mi ricordo la notte prima di salire su quel palco che mi sono girata per chiedere a tutti: 'Sono esagerata? Mi sembra che sia davvero troppo'. E il produttore ha risposto 'No! Non fare di meno. Se proprio devi, fai qualcosa in più'. Quindi ho pensato che andasse tutto bene e non mi sono resa conto che non era così".

L'attrice ha inoltre confermato che inizialmente voleva rifiutare il complicato compito, tuttavia James Franco l'aveva convinta che si trattasse di un'opportunità da non perdere: "Quando ci ho ripensato mi sono resa conto: 'Stai scherzando! Il tuo primo istinto è di solito quello giusto'. E tutti i motivi per cui avevo rifiutato si sono dimostrati veri. Tutti. Si tratta di una situazione in cui è impossibile vincere. Non sei preparata per qualcosa di simile, come potrebbe migliorare la tua vita? E tutti gli altri motivi. Anche le persone che lo fanno spettacolarmente bene - come Hugh Jackman, Jimmy Kimmel, Ellen DeGeners - ricevono una reazione poco convinta da parte di tutti. Si tratta di un lavoro che è difficile compiere nel modo migliore".