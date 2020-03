Modern Family: addio a Stella, il cane di Jay Pritchett nella serie

Beatrice, il bulldog francese che interpreta Stella in Modern Family, è morta subito dopo le riprese degli episodi finali della serie, secondo il portale The Blast. Il suo ingresso nello show risale alla seconda stagione, quando a interpretare il 'personaggio' è stata la cagnolina Brigitte.

A partire dalla quarta stagione, invece, Beatrice è stato il nuovo volto del cagnolino, animale da compagnia di Jay Pritchett (Ed O'Neill). Un membro dell'agenzia Good Dog Animals, che rappresentava Beatrice, ha raccontato che la cagnolina di 9 anni è stata portata d'urgenza al pronto soccorso veterinario lo scorso sabato a causa di una compressione del cuore a causa di un fluido: è andata in arresto cardiaco durante l'operazione e non si è più risvegliata.

Modern Family: una scena dell'episodio Capodanno a Palm Springs

Beatrice aveva un piccolo curriculum televisivo, visto che era apparsa già in Workaholics e Il metodo Kominsky, oltre che alcuni spot pubblicitari. Nel 2017 durante un'intervista con Bodie on the Road, la proprietaria del cane Guin Solomon ha spiegato che il cane ha subito trovato un ottimo feeling con O'Neill: "Devo dire che è stato molto facile lavorare con lui, perché le regala sempre dei piccoli premi come popcorn e se ne prende davvero cura. Ad esempio mentre giravamo alcune scene in piscina si preoccupava di farle avere un ombrello per ripararsi dal sole durante la pause."

L'ultimo capitolo di Modern Family sarà un lungo addio della durata di 18 episodi ai membri della famiglia Pritchett: la serie seguirà per l'ultima volta le vicende dei tre nuclei familiari che rappresentano la convivenza di culture, etnie e sessualità diverse nelle moderne famiglie allargate in America. L'undicesima stagione racconterà l'ultimo Halloween, l'ultimo Giorno del Ringraziamento e l'ultimo Natale della famiglia, ma anche il futuro professionale dopo la laurea di Alex (Ariel Winter, E.R. - Medici in prima linea) e quello di Manny (Rico Rodriguez, Sesame Street), aspirante regista ancora turbato dalla rottura con la sua fidanzata.