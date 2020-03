Modern Family 11: l'ultima stagione da stasera su Fox

Dopo 22 Emmy Awards, Modern Family arriva stasera su Fox con l'undicesima e ultima stagione, in prima assoluta il venerdì alle 21:00!

Dopo 232 episodi, la serie sulla famiglia più esilarante di Los Angeles è arrivata al suo epilogo: Modern Family spegne 11 candeline e l'undicesima sarà anche l'ultima stagione. I nuovi episodi verranno trasmessi in prima visione assoluta da stasera su Fox alle 21.00 su Fox (112, Sky).

La serie creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan (entrambi sceneggiatori dello show Frasier) con la tecnica del mockumentary racconta le vicende di una famiglia americana allargata molto lontana dai canoni tradizionali. In 11 anni i protagonisti sono cambiati e cresciuti, portando sul piccolo schermo la quotidianità di una famiglia americana del ventunesimo secolo: al centro della narrazione ora ci sono i nipoti del capostipite Jay Pritchett (Ed O'Neill, nominato a due Golden Globes per la serie Sposati con figli). L'ultimo episodio della decima stagione si è, infatti, concluso con la nascita dei gemelli di Haley (Sarah Hyland, ScaryMovie 5) e Dylan (Reid Ewing): nell'undicesima gli eventi seguiranno la vita e i problemi dei due neo-genitori mentre gli altri membri più giovani della famiglia saranno di nuovo alle prese con i problemi di cuore.

L'ultimo capitolo di questa serie sarà un lungo addio della durata di 18 episodi ai membri della famiglia Pritchett: la serie seguirà per l'ultima volta le vicende dei tre nuclei familiari che rappresentano la convivenza di culture, etnie e sessualità diverse nelle moderne famiglie allargate in America. L'undicesima stagione racconterà l'ultimo Halloween, l'ultimo Giorno del Ringraziamento e l'ultimo Natale della famiglia, ma anche il futuro professionale dopo la laurea di Alex (Ariel Winter, E.R. - Medici in prima linea) e quello di Manny (Rico Rodriguez, Sesame Street), aspirante regista ancora turbato dalla rottura con la sua fidanzata.