Mistero Tom Cruise: il divo assente dalla cerimonia inaugurale di Milano Cortina 2026?

La presenza del divo è data per certa dai media italiani, ma secondo Deadline il super divo sarebbe stato avvistato altrove e stasera potrebbe non partecipare all'evento inaugurale dei giochi invernali.

Dopo aver dato spettacolo alle Olimpiadi del 2024 con uno show acrobatico mozzafiato, tutti si aspettano che Tom Cruise intervenga in maniera altrettanto spettacolare alla cerimonia inaugurale di Milano Cortina 2026. Ma mentre i media italiani danno per certa la sua presenza a fianco di star come Mariah Carey, Andrea Bocelli e Snoop Dogg, dagli stati Uniti arriva un rumor secondo cui l'attore non sarà presente a Milano.

Secondo Milano Today, "Tom Cruise è atteso in città in qualità di rappresentante delle Olimpiadi di Los Angeles del 2028. [...] L'attore dovrebbe raggiungere Cortina", che ospiterà le gare di sci alpino, bob, slittino e curling. Il Corriere ha rivelato che l'attore avrebbe preso in affitto un lussuoso chalet nell'esclusiva località Alverà e che darà spettacolo "alla sua maniera". Ma dagli Stati Uniti il magazine Deadline avrebbe smentito queste anticipazioni.

Tom Cruise in una scena di Mission: Impossible

Tom Cruise sarà a Milano Cortina 2026 oppure no?

"Deadline si rammarica di deludere i fan di Cruise in Italia, ma da fonti attendibili abbiamo appreso che l'attore non sarà in Italia durante il periodo dei Giochi, che si svolgeranno ufficialmente dal 6 al 22 febbraio. La smentita è fondata, dato che Cruise è stato avvistato in giro per Los Angeles mercoledì sera" si legge nel magazine americano, che conferma la presenza delle altre star preannunciate, da Mariah Carey a Snoop Dogg, da Usher a Marisa Tomei.

Secondo quanto anticipato dal web magazine, durante la prova generale della cerimonia Mariah Carey avrebbe eseguito una rivisitazione del classico italiano degli anni '60 Nel blu, dipinto di blu, che eseguirà dal vivo per la gioia dei fan.

Scoprite dove e a che ora vedere la cerimonia d'apertura dei giochi Invernali di Milano Cortina 2026 oggi e c