Milano Cortina 2026 al via oggi: a che ora e dove vedere la cerimonia d'apertura

Con l'arrivo della fiaccola olimpica in Piazza Duomo, il gran giorno è arrivato. Stasera il lungo percorso di preparazione si concluderà con la cerimonia d'apertura che segnerà l'inizio dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026. Ecco tutte le informazioni su come seguire l'evento in diretta in tv e streaming.

A che ora inizierà la cerimonia d'apertura?

L'appuntamento è fissato stasera, 6 febbraio 2026, per le ore 20:00, quando i riflettori si accenderanno sullo stadio San Siro di Milano per l'inaugurazione dei Giochi invernali di Milano-Cortina. Milano accoglierà ospiti e delegazioni in un abbraccio ideale con le altre location dei giochi invernali: Cortina, Livigno e la Val di Fiemme.

Quali ospiti interverranno durante la cerimonia?

Come specifica Sky Tg 24, il cuore della cerimonia d'apertura "sarà la doppia accensione dei bracieri tecnologici, ispirati al genio di Leonardo da Vinci, che arderanno in simultanea tra i grattacieli e le Dolomiti", e che - salvo sorprese - dovrebbe vede coinvolti i campioni di sci Alberto Tomba e Deborah Compagnoni.

Naturalmente si attende una parata di stelle dello sport e non solo. Annunciata la partecipazione di star della musica come Mariah Carey, che - si vocifera - sarà protagonista di un omaggio canoro all'Italia, ma anche delle star nostrane Andrea Bocelli, che eseguirà brani di Puccini, Laura Pausini e Ghali.

Voci narranti della serata saranno gli attori Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis e Sabrina Impacciatore mentre il rapper americano Snoop Doog, avvistato a Milano e dintorni nelle ultime ore da numerosi fan, sarà presente in veste di inviato speciale per la NBC col suo stile inconfondibile dopo esserci cimentato nelle vesti di tedoforo ballerino a Gallarate.

Resta, però, da sciogliere il dilemma Tom Cruise. Secondo numerose fonti italiane l'attore sarà presente alla cerimonia olimpica dopo l'incredibile performance acrobatica alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma poche ore fa il magazine Deadline avrebbe smentito la sua partecipazione. Non resta che attendere e seguire la cerimonia per scogliere l'enigma.

Dove vedere la cerimonia d'apertura in tv e in streaming?

La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 verrà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming RaiNews.it e su Raiplay a partire dalle 19.50. Sarà possibile seguire la cerimonia in diretta tv e live-streaming anche sui canali di Eurosport, visibili su Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Amazon Prime Video Channel.