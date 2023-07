Mission stasera su Iris: cast, trama e curiosità del film con Jeremy Irons e Robert De Niro

Stasera 9 luglio Iris, canale 22 del digitale terrestre, per il ciclo 'Summer Classic', manda in onda Mission un film prodotto dal Regno Unito nel 1986 con protagonisti Jeremy Irons e Robert De Niro. La regia è di Roland Joffé , la sceneggiatura è stata scritta da Robert Bolt. Ennio Morricone è l'autore delle musiche. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Mission: Trama

Nel 1750 il capitano Mendoza, mercenario e mercante di schiavi, dopo aver ucciso il fratello in duello, si fa gesuita, va in una missione del Sudamerica, riprende la spada per difenderla da una spedizione militare.

Mission: Curiosità e Fatti storici reali

Mission è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 24 Ottobre 1986. Le riprese del film si sono svolte in Argentina, Brasile, Colombia, Inghilterra e Paraguay.

Il film è il vincitore della Palma d'oro al 39º Festival di Cannes

La trama del film Mission si basa sugli eventi che seguirono il Trattato di Madrid del 1750. Questo trattato obbligò il Regno di Spagna a cedere parte delle terre gesuite in Paraguay alla corona del Portogallo. Il narratore del film, Altamirano, rappresenta la figura storica del padre gesuita andaluso Lope Luis Altamirano, inviato in Paraguay nel 1752 con l'ordine di organizzare il trasferimento dei territori dalla Spagna al Portogallo.

Altamirano supervisionò il trasferimento di sette missioni a sud e ad est del fiume Río Uruguay, che erano state costruite dagli indios Guaraní sotto la guida dei gesuiti nel XVII secolo. Tuttavia, come "compensazione", la Spagna promise solo 4.000 pesos per tutte e sette le missioni, una somma inferiore a 1 peso per ogni circa 30.000 Guaraní presenti nelle sette missioni. Nel frattempo, si stimava che la terra coltivata, il bestiame e gli edifici avessero un valore compreso tra i 7 e i 16 milioni di pesos.

Questa situazione portò a un conflitto tra i Guaraní e l'esercito ispano-portoghese tra il 1754 e il 1756. Durante questo periodo, gli indigeni difesero coraggiosamente le proprie terre contro le forze europee che cercavano di attuare il trattato di Madrid.

Dal punto di vista cinematografico, il film si concentra principalmente sulla ricreazione di una delle sette missioni, São Miguel das Missões.

Mission: Trailer e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Mission è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 66% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 55 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.4 su 10

La nostra recensione di Mission

Mission: Interpreti e personaggi