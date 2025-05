Mission: Impossible, Simon Pegg svela: "Il franchise mi ha salvato dall'alcolismo"

Divenuto celebre grazie alla Trilogia del Cornetto di Edgar Wright, Simon Pegg è entrato a far parte del franchise di Mission: Impossible a partire dal terzo capitolo di J.J. Abrams, per poi tornare in tutti i film successivi, compreso l'ultimo in arrivo a fine mese, The Final Reckoning.

Per Pegg, tuttavia, The Final Reckoning - che sarà proiettato in anteprima a Cannes - non è semplicemente l'ottavo e ultimo capitolo di una serie che lo ha elevato da figura di culto in ascesa nel Regno Unito ad attore e sceneggiatore che ha stretto legami con l'élite di Hollywood. È anche un franchise che, come lui stesso riconosce, ha contribuito a dare una svolta alla sua vita.

L'attore ha ribadito i motivi per cui Mission: Impossible è una parte fondamentale della sua carriera. Poco prima di unirsi al franchismo, Pegg si trovava "nell'apoteosi delle mie ambizioni di vita, dei miei sogni di bambino, in una situazione in cui non avrei mai pensato di trovarmi... essere a Hollywood, dove si facevano i film che ho amato da bambino".

Simon Pegg, la fama, la depressione e i problemi con l'alcolismo

Simon Pegg in una scena di Mission: Impossible - Protocollo Fantasma

Tuttavia, era anche "profondamente infelice", incapace di apprezzare quel tipo di esperienza. "In definitiva, avevo a che fare con la depressione, che cercavo di gestire anestetizzandomi. Non si trattava tanto di alcolismo, quanto di dipendenza dalle sensazioni", ha spiegato a Variety.

Mission: Impossible - Fallout: Tom Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Ving Rhames in una scena del film

Sebbene il suo debutto in Mission: Impossible III abbia contribuito ad acutizzare la sua sofferenza, il ritorno nei capitoli successivi probabilmente gli hanno salvato la vita: in Mission: Impossible - Protocollo Fantasma del 2011 il suo ruolo è stato notevolmente ampliato: Benji è stato mandato sul campo con Cruise e i suoi colleghi. A questo punto, la produzione era anche a conoscenza di ciò che Pegg stava combattendo fuori dallo schermo e si impegnò a fondo per sostenerlo nella sua ricerca di guarigione.

"Mi hanno fornito uno sponsor sobrio che mi accompagnasse nel processo", ha ricordato, ringraziando Abrams e il regista Brad Bird per i loro sforzi. "Mi sono sentito molto accudito e valorizzato, perché si sono preoccupati di farlo". Anche Cruise ha aiutato molto Pegg, dicendogli: "Ti metterai in forma per questo film, ora sei un agente!".