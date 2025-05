Mission: Impossible - The Final Reckoning, ecco perché la scena post credits è stata tagliata

Mission: Impossible - The Final Reckoning è sbarcato nelle sale di tutto il mondo lo scorso weekend ottenendo un ottimo incasso, attualmente è a quota 200 milioni di dollari, partecipando al record ottenuto durante il Memorial Day americano.

Nonostante fosse stato sbandierato come l'ultima avventura di Ethan Hunt, è improbabile che la saga si concluda con questo capitolo e che proseguirà ulteriormente con nuove avventure e missioni... impossibili. Tuttavia, la pellicola avrebbe dovuto contenere una scena post-credits che alla fine è stata tagliata.

In un'intervista concessa a USA Today, il regista di Mission: Impossible - The Final Reckoning Christopher McQuarrie ha spiegato: "Quello che mi piace è proprio il modo in cui la storia si conclude. Abbiamo sempre voluto terminare 'Mission' in questo modo, ma non si possono far fare a questi film cose che non vogliono fare. 'Mission' ha una mente tutta sua".

Spiegato il motivo dell'assenza della scena post-credits

Mission: Impossible - The Final Reckoning: Tom Cruise in un primo piano

Non c'è una scena post-credits che preveda un potenziale sequel, ma secondo il regista sono stati molto vicini ad aggiungerne una. Tuttavia, mentre McQuarrie e Cruise si stavano preparando a girare uno stinger, la situazione è cambiata qualche giorno prima, quando all'attore sono stati mostrati gli ultimi 10 minuti del film.

Mission: Impossible - The Final Reckoning: Tom Cruise in una scena

"Sono andato da Tom e gli ho detto: 'Senti, normalmente vorrei che tu vedessi tutto il film prima di mostrarti questo, ma stiamo per girare questa coda tra un paio di giorni e guarda solo questo pezzo'", ha ricordato McQuarrie. "Mi ha detto: 'Sai cosa, puoi cancellare il lavoro di sabato perché questa è la fine del film. Questa è la fine'".

Sfortunatamente, ha rifiutato di rivelare cosa sarebbe potuto accadere. "Non lo dirò perché potrebbe finire in un altro film", ha scherzato McQuarrie. Nel caso il regista avesse insistito, si sarebbe trattato del primo film di Mission: Impossible a includere una scena post-credits. Con l'incertezza che circonda il futuro del franchise (Cruise ha lasciato la Paramount Pictures per sviluppare progetti per la Warner Bros.), avrebbe potuto essere un film che non si sarebbe mai realizzato.