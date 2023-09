Mission: Impossible - Dead Reckoning, svelata la data d'uscita in home video

Dopo essere uscito nelle sale a luglio, Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno sarà disponibile per l'acquisto in versione digitale a partire dal 10 ottobre 2023 e in home video nei formati 4K Ultra HD SteelBook, 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD dal 31 ottobre successivo.

Ethan Hunt (Tom Cruise) e la sua squadra dell'IMF si imbarcano nella loro missione più pericolosa: rintracciare una nuova arma terrificante che minaccia l'intera umanità prima che cada nelle mani sbagliate. Con il destino del mondo in gioco, inizia una corsa mortale intorno al globo. Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, Ethan è costretto a considerare che nulla è più importante della sua missione, nemmeno le vite di coloro a cui tiene di più.

I fan che acquisteranno il film in digitale potranno approfondire la missione con contenuti bonus ricchi di azione. Potranno vedere dall'interno come Tom Cruise e il team di registi hanno realizzato numerose acrobazie mozzafiato, andare dietro le quinte dei luoghi esotici in cui è stato girato il film, scoprire filmati spettacolari non visti al cinema, conoscere le complessità del processo di produzione con il regista Christopher McQuarrie e il montatore Eddie Hamilton, e molto altro ancora!

Ecco di seguito la lista completa dei contenuti speciali dell'edizione home video:

Commento del regista Christopher McQuarrie e del montatore Eddie Hamilton - McQuarrie e Hamilton accompagnano gli spettatori in ogni avvincente scena con commenti approfonditi.

Abu Dhabi - Esplora le esotiche location delle riprese nel deserto e all'aeroporto internazionale e scopri come è stata girata ogni emozionante sequenza.

Roma - Date un'occhiata al dietro le quinte dell'emozionante inseguimento in auto attraverso la capitale italiana, mentre le abilità di guida di Tom Cruise vengono spinte al limite mentre è ammanettato con Hayley Atwell!

Venezia - Ammirate la città mozzafiato di Venezia come non è mai stata mostrata al cinema. Inoltre, assistete alla dedizione e all'impegno del cast nell'addestramento, mentre si preparano a diventare "Mission Ready".

Caduta libera - Un esteso dietro le quinte di uno dei più grandi stunt della storia del cinema. Guardate filmati mai visti prima del rigoroso addestramento mentre Tom si lancia in moto da una scogliera.

Speed Flying - Unisciti a Tom e alla troupe mentre spiegano le varie tecniche di addestramento necessarie per realizzare le pericolose acrobazie di speed flying del film.

Il treno - Scoprite come è stata girata la sequenza del treno. Dalla costruzione di un treno vero e proprio da zero allo schianto con effetti pratici, non perdetevela!

Montaggio delle scene eliminate - Il regista Christopher McQuarrie e il montatore Eddie Hamilton condividono alcune riprese mozzafiato e mai viste prima che non sono state inserite nel film finale.

Featurette editoriale: La Sevastopol - Il regista Christopher McQuarrie e il montatore Eddie Hamilton accompagnano gli spettatori nell'intensa scena d'apertura.