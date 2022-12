Mission: Impossible 8 - Il messaggio di Tom Cruise in caduta libera: "Grazie per il vostro supporto"

Mentre le riprese di Mission: Impossible 8 proseguono spedite, Tom Cruise ha approfittato di una pausa sul set per mandare un messaggio a tutti i fan. I precedenti posticipi e le pause subite dalla produzione subite dall'atteso progetto sembrano solamente un brutto ricordo.

In un post, recentemente pubblicato sul suo profilo Twitter, Tom Cruise ha voluto ringraziare i fan di tutto il mondo per il supporto a Top Gun: Maverick con un video molto particolare. Nel filmato vediamo infatti l'attore mentre è sul set di Mission: Impossible 8, nel dettaglio su un aereo in volo, per poi lanciarsi e continuare a parlare in caduta libera.

"Un messaggio speciale dal set di #MissionImpossible @MissionFilm", recita la didascalia di accompagnamento.

Mission Impossible 8, le scene in elicottero con Tom Cruise "stanno rovinando" le riprese di Call The Midwife

Tornando a parlare di Mission: Impossibile 8, per il momento Christopher McQuarrie, il regista, ha confermato la conclusione delle ultime riprese in Sud Africa, senza anticipare le prossime mosse di produzione.