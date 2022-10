Mission: Impossible - Dead Reckoning, Mariela Garriga nel cast: guardate la prima foto

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno si avvicina sempre di più, e oggi scopriamo qualcosa in più sul cast del nuovo capitolo della saga cinematografica con protagonista Ethan Hunt: l'attrice Mariela Garriga sarà infatti nei due film, e la possiamo ammirare in questa prima foto di scena.

Come segnala anche ComingSoon.net, la star di Bloodline e Nightmare Cinema Mariela Garriga è uno degli ultimi membri del cast annunciati per i due film che andranno a comporre Dead Reckoning, il nuovo capitolo del franchise capitanato da Tom Cruise, che anche questa volta vedrà Christopher McQuarrie dietro la macchina da presa.

"Non possiamo sfuggire al passato..." scrive il regista, introducendo l'attrice su Twitter "Mariela Garriga #DeadReckoning I&II".

Di chi si tratterà? Che personaggio interpreterà l'attrice cubana, e che connessioni avrà con Ethan Hunt e "il passato" di Mission: Impossible?

Il tempo per ideare nuove teorie è arrivato e chissà, magari nelle prossime settimane ci verrà dato anche qualche indizio in più in merito... Ma probabilmente non scopriremo granché fino all'arrivo dei trailer, o addirittura fino all'approdo nelle sale di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, previsto per luglio 2023 (con la Parte 2 in arrivo invece a quasi un anno di distanza, a giugno 2024).