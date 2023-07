Mission: Impossible, tutte le corse di Tom Cruise in questo video supercut

Con l'uscita di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno tra una settimana esatta, la Paramount ha festeggiato il 61° compleanno di Tom Cruise pubblicando un emozionante video supercut di tutte le sue corse più sfrenate all'interno della saga.

Nel frattempo, in un video dietro le quinte del nuovo film, abbiamo visto Tom Cruise impegnato personalmente nello stunt più pericoloso mai realizzato, pronto a lanciarsi nel vuoto di un precipizio.

Abbiamo incontrato per la prima volta l'agente dell'IMF Ethan Hunt (Cruise) in Mission: Impossible di Brian De Palma nel 1996, e lo abbiamo raggiunto in ogni sua avventura attraverso Mission: Impossible II di John Woo nel 2000, Mission: Impossible III di J.J. Abrams nel 2006, Mission: Impossible - Protocollo Fantasma di Brad Bird nel 2011 e poi, naturalmente, negli ultimi capitoli firmati da Christopher McQuarrie Mission: Impossible - Rogue Nation nel 2015 e Mission: Impossible - Fallout nel 2018.

Ora è il momento della prima parte della sua missione più grande e più oscura, Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, che metterà Hunt contro il cattivo più devastante che il mondo abbia mai affrontato. La posta in gioco è altissima e spetta a Ethan Hunt e ai suoi alleati, vecchi e nuovi, trovare un modo per salvare la situazione prima che sia troppo tardi... per non permettere che una minaccia di livello estremo si abbatta sulla razza umana.

Oltre a Tom Cruise (Ethan Hunt), il cast comprende Hayley Atwell (Grace), Ving Rhames (Luther Stickell), Simon Pegg (Benji Dunn), Rebecca Ferguson (Ilsa Faust), Vanessa Kirby (Alanna Mitsopolis/Vedova Bianca), Esai Morales (Gabriel), Pom Klementieff (Paris), Mariela Garriga (Marie), Henry Czerny (Eugene Kittridge), Shea Whigham (Jasper Briggs), Greg Tarzan Davis (Degas), Charles Parnell, Frederick Schmidt (Zola Mitsopolis), Cary Elwes (Denlinger), Mark Gatiss, Indira Varma e Rob Delaney.