Mission: Impossible 7, un video del dietro le quinte mostra le riprese di una pericolosa scena d'azione

Un nuovo video girato durante le riprese di Mission: Impossible 7 mostra Tom Cruise impegnato nella realizzazione di una spettacolare, e pericolosa, scena d'azione.

Nel filmato si vede infatti l'interprete di Ethan Hunt mentre gira una sequenza che lo vede impegnato mentre fa speedflying, attività che prevede un'alta velocità in aria.

Una delle sequenze più spettacolari

Il backstage di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, che propone anche alcune dichiarazioni del regista Christopher McQuarrie, svela che Tom Cruise si è preparato per anni per girare quella scena, che ha richiesto uno studio specifico anche per capire come usare le telecamere.

L'attore ha poi effettuato il pericoloso lancio nel vuoto più volte durante la stessa giornata, dovendo fare i conti anche con i cambiamenti delle situazioni metereologiche.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: l'analisi del trailer

La nuova avventura di Ethan Hunt

Nel film in arrivo a luglio, Ethan Hunt (Tom Cruise) e la sua squadra dell'IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l' intera umanità.

Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l'arma cada nelle mani sbagliate.

Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.