Mission: Impossible: Bruce Campbell al posto di Tom Cruise in un video deepfake

Bruce Campbell ha recentemente condiviso su Twitter un video deepfake di Mission: Impossible in cui l'attore sostituisce Tom Cruise nel ruolo di Ethan Hunt. Campbell ha condiviso il filmato aggiungendo anche una didascalia esilarante in cui ha semplicemente scritto: "La Missione non è più impossibile."

Il video in questione include scene di Ethan Hunt in sella a una moto per le strade di Parigi, sequenze in cui salta da un edificio ad un altro e la celebre scena in cui sale su un elicottero a mezz'aria. I deepfake non smettono mai di sorprenderci, sono sempre divertenti da guardare e, soprattutto, ora sappiamo come sarebbe stato Bruce Campbell nei panni di Ethan Hunt.

Cruise ha recentemente dovuto interrompere temporaneamente le riprese di Mission: Impossible 7 a causa dei recenti test positivi al COVID-19, secondo USA Today. La produzione aveva iniziato di nuovo a girare nel settembre 2020, dopo che Hollywood, come ogni altro settore, era stata messa in ginocchio dallo scoppio della pandemia di coronavirus.

Tom Cruise in una scena di Mission: Impossible diretto da Brian De Palma

In una clip audio, trapelata dal set italiano di Mission: Impossible 7 nel dicembre 2020, si poteva sentire Tom Cruise mentre urlava contro alcuni membri della troupe, chiedendo loro di indossare le mascherine al fine di proteggere le persone, in caso contrario la produzione si sarebbe dovuta fermare di nuovo.