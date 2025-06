Morto Lalo Schifrin, leggendario compositore delle colonne sonore di Mission: Impossible e Amityville Horror

In una dichiarazione ufficiale rilasciata all'Associated Press, Ryan Schifrin ha annunciato che suo padre, il compositore Lalo Schifrin, molto attivo a Hollywood, è scomparso nella sua casa di Los Angeles. Aveva 93 anni.

In base a quanto dichiarato dal figlio, Schifrin è morto a causa di complicazioni legate ad una polmonite. Il compositore fu premiato con l'Oscar alla carriera nel 2019.

Gli inizi e i più grandi successi di Lalo Schifrin

Nato a Buenos Aires nel 1932, Boris Claudio Schifrin studiò pianoforte sin da giovane e formò in seguito una propria orchestra jazz. Trasferitosi a Los Angeles all'inizio degli anni '60 iniziò una carriera nella musica per film e serie tv.

Primo piano di Tom Cruise in Mission: Impossible

Tra i lavori più riconoscibili al grande pubblico di Schifrin spicca la colonna sonora di Mission: Impossible. Tra gli altri lavori, compose il tema per la serie investigativa Mannix e le colonne sonore di Nick mano fredda, I tre moschettieri, Amityville Horror e la trilogia di Rush Hour. Collaborò diverse volte con Clint Eastwood, lavorando per i film della serie Ispettore Callaghan.

Gli anni '90 e i riconoscimenti per il lavoro di Lalo Schifrin

Il compositore argentino scrisse gli arrangiamenti per i concerti dei Tre Tenori, inclusa la storica esibizione di Domingo, Pavarotti e Carreras prima della finale dei Mondiali di calcio 1990 in Italia.

Tra i vari riconoscimenti che gli vennero attribuiti, degni di nota sono i quattro Grammy Award, un Latin Grammy Award e sei candidature ai premi Oscar, prima di ricevere quello onorario in riconoscimento del suo contributo all'industria del cinema.

Tom Cruise in una scena di Mission: Impossible

Schifrin era rimasto particolarmente sorpreso per il successo della sua composizione per Mission: Impossible:"Per me è stata una sorpresa che quel tema diventasse così popolare tra la gente. Volevo scrivere qualcosa di semplice e col tempo è diventato così amato, e io ne sono felicissimo".