Mission: Impossible, la spettacolare Steelbook 4K UHD + Blu-ray del primo capitolo è in super sconto su Amazon

Se dovessimo pensare a una delle saghe cinematografiche più longeve e attraenti nella storia del cinema, non potremmo non citare, almeno per una volta, Mission: Impossible. Questa serie di film con Tom Cruise, ispirata all'omonima serie televisiva ideata da Bruce Geller nel 1966, ha avuto un impatto immenso e ancora oggi duraturo sia sull'immaginario pop mondiale, che sullo stesso genere delle spy stories direttamente al cinema, cambiandone per sempre l'approccio con alcune trovate citate e stra-citate nelle pellicole contemporanee.

Se anche voi siete appassionati incrollabili di queste pellicole, vi segnaliamo che su Amazon è possibile recuperare in offerta il primissimo iconico e leggendario Mission: Impossible nella sua versione Steelbook 4K UHD + Blu-ray. Sul sito potete trovarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 29,42€, con uno sconto del 16% dal prezzo segnato in precedenza. Se interessati all'acquisto dell'articolo, o anche solamente ad avere maggiori informazioni su questa sua versione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Una Steelbook imperdibile per i fan vecchi e nuovi di Mission: Impossible

Il celeberrimo film con Tom Cruise diretto da Brian De Palma, torna in una versione home video veramente invidiabile. Su Amazon viene così descritta: "Tom Cruise è Ethan Hunt, un agente segreto ingiustamente accusato della morte degli agenti della sua squadra. Sfuggendo ai killer del governo, penetrando nei segretissimi archivi della CIA, aggrappandosi al tetto di un treno lanciato ad alta velocità, Hunt è in gara contro il tempo per lasciarsi alle spalle i suoi inseguitori... e avvicinarsi sempre di più alla terrificante verità. Edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray".

Oltre alla pellicola che tutti conosciamo, gli appassionati troveranno anche tantissimi contenuti speciali atti ad approfondire alcuni aspetti della saga, e una particolare e generale cura in termini di qualità dell'immagine.