Mission: Impossible 8, riprese ancora in corso, budget supera i 300 milioni, ma il primo trailer è in arrivo

Sappiamo che Tom Cruise fa le cose in grande, ma probabilmente neppure lui prevedeva che il budget di Mission: Impossible 8 avrebbe superato i 300 milioni di dollari, cifra stellare che richiederà incassi da capogiro per essere recuperata. E mentre le riprese sono ancora in corso in Inghilterra a 20 mesi dal primo ciak, la star Simon Pegg si sarebbe lasciata sfuggire quando uscirà il primo trailer.

I continui ritardi hanno causato lo slittamento della lavorazione di Mission: Impossible 8. In origine il nuovo capitolo della fortunata saga action sarebbe dovuto arrivare nei cinema a giugno 2024, ma adesso, se tutto andrà compre previsto, uscirà nel maggio 2025, quasi un anno dopo. Tom Cruise farà ritorno nei panni della superspia Ethan Hunt riallacciandosi alla storia raccontata nel precedente Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, che ha introdotto un villain in AI chiamato L'Entità. L'ottavo film vede, inoltre, il ritorno dietro la macchina da presa del regista Christopher McQuarrie, collaboratore abituale di Tom Cruise.

Tom Cruise in una spettacolare sequenze aerea

I problemi di budget

Uscito nel 2023, Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno è costato talmente tanto che, pur avendo incassato 567 milioni globali, ha fatto perdere a Paramount oltre 200 milioni.

La produzione di Mission: Impossible 8 è ripartita a marzo 2024 dopo essersi interrotta bruscamente a luglio 2023, inanellando una serie di costosi ritardi dovuti allo sciopero di Hollywood e a vari incidenti sul set, tra cui il guasto di un sottomarino da 25 milioni necessario per le riprese subacquee.

Il regista Christopher McQuarrie ha dichiarato che, prima degli scioperi, circa il 40% del film era stato girato e che erano state effettuate riprese in esterni in Africa e nell'Artico. Ha anche aggiunto che la sequenza più grandiosa e complicata del film doveva ancora essere girata.

A giugno, la Paramount ha cambiato il titolo del film, originariamente nominato Mission: Impossible - Dead Reckoning Part II, in continuità con la precedente avventura, tornando a definirlo semplicemente Mission: Impossible 8 in attesa di capire quale sarà il titolo definitivo. Insider hanno recentemente riferito che il budget di Mission: Impossible 8 "supera i 300 milioni di dollari in costi di produzione" e che sarebbe aumentato ancora nelle settimane successive.

Mission: Impossible 8, Tom Cruise appeso a un aereo in volo nelle foto e nei video dal set

L'arrivo del trailer

Tom Cruise salta con la sua motocicletta

La buona notizia è che, secondo le mie fonti, il primo trailer arriverà a breve e con esso verrà annunciato anche il titolo definitivo di Mission Impossible 8. Il trailer dovrebbe essere collegato a Il Gladiatore 2, la cui uscita nei cinema italiani è fissata per il 14 novembre.

Durante una recente sessione video di domande e risposte live su Instagram (tramite @tweetyenergy), Simon Pegg, veterano del franchise nei panni di Benji, ha ricevuto un complimento per il suo personaggio che ha spinto la figlia, in voce fuoricampo, a esclamare che il trailer arriverà a breve. L'attore è intervenuto confermando che il trailer sarà collegato a un'importante uscita imminente.

"Sì. Ci sarà presto un trailer di Mission: Impossible. Probabilmente collegato a una grande uscita in arrivo. Questo è tutto ciò che dirò" ha detto l'attore inglese.