Mission: Impossible 8, le prime proiezioni anticipano durata e acrobazie mozzafiato del film con Tom Cruise

Il prossimo capitolo della saga di Mission: Impossible, intitolato The Final Reckoning e diretto da Christopher McQuarrie, è stato proiettato il 1° marzo, rivelando la durata complessiva del film.

The Final Reckoning è stato mostrato contemporaneamente in due sale con due versioni leggermente differenti, ricevendo reazioni molto positive. Entrambi i tagli hanno una durata di circa 3 ore, e la scena che ha ricevuto maggiori elogi è quella in cui Cruise compie l'acrobazia già vista nel trailer, penzolando da un biplano.

Inoltre, secondo quanto riportato da World of Reel, le proiezioni hanno rivelato anche la presenza di flashback che mostrano un Ethan Hunt più giovane, creando una sottotrama che arricchisce la narrazione.

Cosa sappiamo su Mission: Impossible 8?

McQuarrie ha recentemente dichiarato che Mission: Impossible 8 contiene "la scena più difficile" mai girata dalla produzione e da Tom Cruise nell'ambito del franchise. Sebbene non abbia specificato di cosa si trattasse, è probabile che stia facendo riferimento all'acrobazia del biplano.

Mission: Impossible - The Final Reckoning: Tom Cruise in un primo piano

Cruise ha descritto The Final Reckoning come "un viaggio epico e emotivo che abbraccia l'intera saga", definendolo una vera e propria odissea. "È un viaggio omerico", ha affermato in un'intervista con Empire Magazine. Sebbene alcuni rumor suggeriscano che questo potrebbe essere l'ultimo capitolo del franchise, non è ancora chiaro se questo segnerà davvero l'addio di Cruise nei panni di Ethan Hunt.

La produzione di Final Reckoning ha subito numerosi ritardi, con ben 18 mesi di lavoro e un budget che sfiora i 400 milioni di dollari.

"In questo film ci sono acrobazie che vi lasceranno senza fiato", ha dichiarato McQuarrie a Empire. "C'è un giorno in Africa, uno qualsiasi, in cui Tom esce e compie acrobazie che vanno oltre qualsiasi cosa abbia mai fatto prima".

Mission: Impossible - The Final Reckoning: Simon Pegg, Hayley Atwell, Pom Klementieff

Oltre a Cruise, il cast di Final Reckoning include Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell e Frederick Schmidt.

Mission: Impossible - The Final Reckoning arriverà nelle sale il 23 maggio 2025 e sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes il mese precedente.