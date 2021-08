Mission: Impossible 7, Tom Cruise e Rebecca Ferguson nella foto "celebrativa" dal set

Tom Cruise e Rebecca Ferguson sono schierati insieme a Christopher McQuarrie ed il resto del cast di Mission: Impossible 7 nella foto dal set condivisa dal regista per celebrare Mary Boulding, la prima assistente alla regia che, nonostante i numerosi intoppi di produzione, ha saputo "gestire con grazia l'impossibile".

Nel corso degli ultimi mesi, Christopher McQuarrie, regista di Mission: Impossible 7 e 8, non ha mai perso l'occasione di aggiornare i fan sull'avanzare dei lavori riguardanti i nuovi capitoli del franchise iniziato ormai un quarto di secolo fa. Anche se solitamente pubblica immagini generiche dei set, che rivelano poco o nulla sui dettagli della trama, ogni tanto il regista accenna anche ad alcuni possibili eventi che potrebbero aver luogo nei film in uscita. Nelle ultime ore, McQuarrie ha invece pubblicato una foto tramite la quale il cast e la troupe celebra la prima assistente alla regia Mary Boulding, che ha tagliato il traguardo dei 100 giorni di produzione. Considerati i numerosi ostacoli con cui ha dovuto fare i conti la produzione dei nuovi film di Mission: Impossible, possiamo davvero dire che Boulding è stata in grado di "gestire l'impossibile", come scrive anche lo stesso regista nella didascalia del post pubblicato su Instagram.

Ricordiamo che la produzione del film ha subito diversi ritardi a causa dell'emergenza sanitaria. Quindi, quando i lavori sono ripresi, la troupe ha dovuto interrompere nuovamente le riprese poiché uno dei membri è risultato positivo. Inoltre, possiamo solo immaginare il tipo di set che Boulding ha dovuto aiutare a gestire, poiché il franchise non è esattamente noto per le sue tranquille sequenze d'azione. Tuttavia, Boulding ha già avuto importanti esperienze in passato, avendo lavorato come aiuto regista in film come 1917, Star Wars: L'ascesa di Skywalker ed il live-action di Dumbo diretto da Tim Burton.

La foto condivisa da Christopher McQuarrie conferma anche i nuovi volti del franchise ed il ritorno di vecchi volti della squadra: Esai Morales, Simon Pegg, Tom Cruise, McQuarrie, Ferguson e Ving Rhames sono tutti schierati dietro Boulding. Mission: Impossible 7 non ha ancora un titolo ufficiale, ma è previsto che debutti nei cinema a maggio 2022.