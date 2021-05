Mission: Impossible 7, Tom Cruise sulla cover di Empire, pronto a salvare il cinema

La nuova cover di Empire Magazine è dedicata a Mission: Impossible 7 e mostra Tom Cruise in sella ad una moto mentre entra in azione per salvare i cinema tramite il film diretto da Christopher McQuarrie.

Quando manca ancora un anno all'uscita nei cinema di Mission: Impossible 7, i fan del franchise non possono far altro che ingannare l'attesa gustandosi le tante foto che ormai da mesi arrivano direttamente dal set del nuovo capitolo della saga. Questa settimana, ad esempio, Empire Magazine ha pubblicato direttamente sulla copertina del suo ultimo numero, uno scatto che ritrae Tom Cruise in sella ad una moto mentre effettua un'acrobazia e la scritta "Tom Cruise in missione per salvare i cinema". Inoltre, è stata condivisa una seconda foto in bianco e nero, scattata direttamente dal regista Christopher McQuarrie.

Il titolo che si legge sulla cover del celebre magazine fa riferimento allo spirito con cui Cruise ha affrontato la produzione di Mission: Impossibile 7, emerso già nei mesi scorsi tramite un audio registrato sul set del film. In quel caso, infatti, si sentiva la voce dell'attore mentre sgridava alcuni membri dello staff per non aver rispettato i protocolli Covid-19. "In questo momento ad Hollywood sono tornati a fare film grazie a noi che stiamo dando l'esempio", aveva detto Cruise in quell'occasione, aggiungendo: "Stiamo creando migliaia di posti di lavoro. Questo è tutto. Niente scuse. Lamentatevi con le persone che stanno perdendo le loro case perché la nostra industria è chiusa".

Dopo una serie di ritardi di produzione, l'uscita di Mission: Impossible 7 è stata fissata per il 27 maggio 2022. Originariamente, il settimo e l'ottavo capitolo della saga dovevano essere girati uno dopo l'altro, ma da allora il piano è stato cambiato. Oltre a Tom Cruise, nel cast del film troveremo Simon Pegg, Ving Rhames, Angela Bassett, Rebecca Ferguson e Henry Czerny.