Mission: Impossible 7, svelato il titolo di lavorazione del nuovo film con Tom Cruise

Le riprese di Mission: Impossible 7 stanno per iniziare e, finalmente, è stato svelato il titolo provvisorio del nuovo film con Tom Cruise, che si chiamerà Libra, un richiamo a Fallout, il film precedente arrivato al cinema nel 2018.

Sono passati solo due anni da quando è arrivato al cinema il film di Christopher McQuarrie Mission: Impossible - Fallout, ma ora i fan attendono il settimo capitolo con protagonista l'agente Ethan Hunt interpretato ancora una volta da Tom Cruise. Questo nuovo titolo, che vuol dire Bilancia, è una scelta in linea con Fallout, che aveva come titolo provvisorio Gemini (gemelli), un altro segno zodiacale.

Al momento, non sono chiari i dettagli sulla trama del settimo film, anche se sono stati aggiornati sul suo cast, ma un'altra notizia che sta girando in queste ore è che una parte delle riprese verrà realizzata a Roma, come conferma Production Weekly. Le riprese del film inizieranno alla fine del mese agli Warner Bros. Studios Leavesden appena fuori Londra, per poi spostarsi in diverse location tra cui l'Italia.

Ciò che sappiamo al momento di Mission Impossibile 7 è che nel cast, oltre a Tom Cruise ci saranno anche Henry Czerny, Nicholas Hoult, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Shea Whigham e Pom Klementieff.