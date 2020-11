Mission: Impossible 7, Simon Pegg: "Non so se Tom Cruise sopravviverà agli stunt"

Simon Pegg ha descritto l'atmosfera ansiosa del resto della troupe di fronte alle incredibili imprese acrobatiche di Tom Cruise che rivedremo ancora una volta in Mission: Impossible 7.

La star di Mission: Impossible 7, Simon Pegg, con ironia british ha sottolineato la difficoltà degli stunt interpretati di persona dal collega Tom Cruise ammettendo di non sapere se il divo arriverà vivo alla fine delle riprese.

Le riprese di Mission: Impossible 7, in corso in Italia, sono state interrotte per un breve tempo a causa della positività di alcuni membri della troupe. Nel frattempo Simon Pegg, che nella serie spy interpreta l'esperto informatico Benji Dunn, ha magnificato le lodi atletiche del 58enne Tom Cruise descrivendo le sue gesta sul set nel corso di un'intervista con Conan O'Brien sul canale YouTube Team Coco:

"Quando guardi il film e lo vedi compiere quelle acrobazie, percepisci il senso di autentico tipo di pericolo e sai che è davvero lui. Ma sai che è sopravvissuto perché quella stessa mattina era ospite a Good Morning America e ha rilasciato delle interviste. Quando lo guardiamo mentre gira sul set, non abbiamo idea se sopravviverà. Quindi cade da un dirupo in sella alla moto e tutti sono lì in attesa che il paracadute si apra. È terrificante".

Mission: Impossible 7, in uscita il 19 novembre 2021, segnerà il ritorno di Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt e sarà diretto da Christopher McQuarrie, confermato anche come regista dell'ottavo film della serie cinematografica, nei cinema dal 2022. Il film vedrà di nuovo Simon Pegg impegnato nel ruolo di Benji Dunn, Vanessa Kirby in quello di Alanna Mitsopolis, Rebecca Ferguson che sarà Ilsa Faust e Ving Rhames che interpreterà Luther Stickell. Sul grande schermo vedremo poi Henry Czerny, Pom Klementieff, Shea Whigham ed Esai Morales.