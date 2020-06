Mission: Impossible 7, Simon Pegg: "Torneremo sul set a settembre, ecco come"

La lavorazione di Mission: Impossible 7 ripartirà a settembre, la star Simon Pegg ha aggiornato i media sulle modalità con cui la nuova avventura della saga interpretata da ToM Cruise riprenderà dopo l'emergenza sanitaria.

Mission: Impossible - Fallout: Tom Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Ving Rhames in una scena del film

Simon Pegg, che nel franchise interpreta Benji Dunn, ha rivelato a Variety che il piano è tornare sul set a settembre: "Le prime scene girate saranno quelle in esterni. Sembra realizzabile, e ovviamente ci saranno delle precauzioni. Ovviamente le scene di combattimento dovranno essere girate a un metro e 80 di distanza (ride, ndr)".

Per quanto riguarda la logistica delle riprese, Simon Pegg aggiunge: "Per quanto riguarda la prossimità, dovremo stabilire se le persone sono al sicuro. Non so quale sia la situazione del test, come funzioni o se saremo in grado di essere testati regolarmente."

La produzione di Mission: Impossible 7 punta quindi a ripartire alla grande e a rispettare il piano di lavorazione piuttosto ambizioso che comprende numerose location, Italia compresa. Le riprese sono state, infatti, interrotte a fine febbraio, pochi giorni prima di girare a Venezia, al momento in cui l'Italia è stata dichiarata epicentro della pandemia. La scommessa è quella di mantenere lo schedule prefissato come confermano i produttori:

"Il nostro lavoro è produrre spettacolo, è ciò che il nostro pubblico si aspetta da noi. Se usiamo i protocolli e facciamo attenzione ce la faremo. Alcune scene saranno vere e proprie sfide, come gli stunt, le scene con la folla, ma non possiamo girare un Mission Impossible senza combattimenti e inseguimenti automobilistici."