Mission: Impossible 7, le riprese ripartono, Tom Cruise sul set nonostante il Coronavirus

Dopo lo stop imposto dall'epidemia di Coronavirus, Tom Cruise fa ritorno sul set di Mission: Impossible 7, come dimostrano le nuove foto. Il mese scorso Paramount Pictures ha interrotto le riprese del film in corso a Venezia e ha cancellato la leg romana, per poi ricollocare il set in Inghilterra.

Il Daily Mail ha diffuso nuove foto e video dal set in cui viene confermata la lavorazione e viene mostrato Tom Cruise in azione, intento a girare stunts che coinvolgono auto e motociclette. Al suo fianco compare anche la nuova arrivata Hayley Atwell.

Nel cast di Mission: Impossible 7 ritroviamo Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby ed Henry Czerny, tra i nuovi arrivi anche Shea Whigham, Pom Klementieff e Nicholas Hoult. Alla regia è stato riconfermato Christopher McQuarrie, che ha un accordo con Paramount per i capitoli 7 e 8 del franchise action.

Mission: Impossible 7 dovrebbe arrivare al cinema il 23 luglio 2021, seguito da Mission: Impossible 8 il 5 agosto 2022.