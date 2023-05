Mission: Impossible 7, il regista anticipa una scena che vedrà Tom Cruise in acrobazia su un treno

Il regista di Mission Impossible: Dead Reckoning - Part One, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla pellicola anticipando una scena che vedrà Tom Cruise in acrobazia su un treno.

Empire Magazine ha intervistato il regista Christopher McQuarrie e ha ottenuto alcuni dettagli in merito al film in uscita. Secondo quanto riportato da CB, la scena di cui ha parlato il regista riguarda una rissa girata in cima a un treno. "Stiamo realizzando un film che prevede sequenze che praticamente non si girano più e che non si girano da molto, molto tempo", ha raccontato McQuarrie al momento dell'intervista.

"La scena che stiamo girando in questo momento non fa alcuna eccezione. E come per la maggior parte delle cose in Mission: Impossible, se avessimo saputo prima quali erano le sfide da affrontare, non l'avremmo mai fatto".

Mission: Impossible 7, Tom Cruise e Hayley Atwell si tengono per mano sul set

"C'è un'intera classe di film d'azione incentrati sullo stupore", ha aggiunto McQuarrie successivamente. Il regista ha aggiunto: "Per me, lo stupore è come un condimento. Ho un attore che guiderà una motocicletta già da un dirupo. Ora la parte difficile è che devo fare in modo che il pubblico se ne preoccupi".

Intanto, le riprese della pellicola sono ufficialmente finite. La notizia è giunta solo pochi giorni fa attraverso le parole dello stesso regista.

Il film dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche il 13 luglio 2023. Non resta che portare avanti il conto alla rovescia prima di ritrovare Tom Cruise sul grande schermo.