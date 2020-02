Mission: Impossible 7, dopo Venezia, stop alle riprese anche a Roma

Dopo lo stop a Venezia, ora l'emergenza Coronavirus blocca le riprese di Mission: Impossible 7 anche a Roma. Secondo quanto riportato da Repubblica.it si parla di una momentanea cancellazione e la troupe vedrà il da farsi in base alla evoluzione della situazione.

Al momento l'intera crew di Mission Impossible 7 è chiusa in un hotel nella città lagunare, compreso Tom Cruise e il resto del cast. Secondo le tabelle di marcia, si sarebbe dovuto girare prima a Venezia e poi da metà marzo a Roma, dove sarebbero dovuti rimanere per una quarantina di giorni. Adesso è tutto sospeso e nella nota inviata si legge che "se la situazione nel nostro paese si normalizzerà, il film verrà girato anche a Venezia e Roma, altrimenti le location italiane saranno spostate altrove". Nell'ipotesi peggiore sarebbe un problema non da poco per via delle maestranze incaricate, oltre alla possibilità che il budget lieviti proprio per via di questo intoppo.

Mission: Impossible 7, Coronavirus blocca le riprese del film a Venezia

Christopher McQuarrie scriverà e dirigerà sia Mission: Impossible 7 che l'episodio successivo, che verranno realizzati in contemporanea e vedranno coinvolti anche Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Shea Whigham, Pom Klementieff e Nicholas Hoult. Le date di uscita del settimo e ottavo capitolo sono fissate per il 23 luglio 2021 e 5 agosto 2022.