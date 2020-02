Mission: Impossible 7, Coronavirus blocca le riprese del film a Venezia

Il Coronavirus sembra abbia bloccato le riprese di Mission: Impossible 7 previste a Venezia e Tom Cruise e il resto del cast e della troupe starebbero attendendo l'evolversi della situazione per capire quali decisioni prendere per quanto riguarda la produzione dell'atteso sequel.

Nella città italiana erano infatti previsti i primi ciak del settimo e dell'ottavo capitolo del franchise che arriveranno nei cinema nel 2021 e nel 2022, prima di spostarsi a Roma.

Le notizie riguardanti la diffusione del Coronavirus hanno portato alla decisione, presa dalla regione Veneto (e in Lombardia), di sospendere manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico. La scelta sembra quindi coinvolgere anche la lavorazione di Mission: Impossible 7.

L'interprete dell'agente Ethan Hunt, Tom Cruise, il regista Christopher McQuarrie, la troupe e gli altri membri del cast che avrebbero dovuto essere coinvolti nella realizzazione di alcuni ciak davvero spettacolari sembra, secondo quanto riportano alcuni siti come Fanpage, siano confinati all'interno del prestigioso hotel scelto per il loro soggiorno e in attesa di ulteriori aggiornamenti. Tra le opzioni sembra esserci quella di far slittare i ciak e, nel frattempo, allontanarsi dalla regione per misure precauzionali.

In occasione dei due nuovi sequel di Mission: Impossible faranno parte del cast Tom Cruise, Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Pom Klementieff e Shea Whigham. Nicholas Hoult, inoltre, dovrebbe essere il nuovo villain.