Mission: Impossible 7, svelati i dettagli di una pericolosa scena d'azione girata da Tom Cruise

Il film Mission: Impossible 7 arriverà prossimamente nelle sale e proporrà una delle sequenze d'azione più pericolose mai girate da Tom Cruise, come svelato durante un panel al CinemaCon.

I presenti hanno infatti potuto vedere una featurette in cui si mostrava il dietro le quinte di una spettacolare sequenza del progetto che arriverà nei cinema americani nel maggio 2022.

Mission: Impossible 7, Tom Cruise sul set

Paramount ha presentato l'atteso Mission: Impossible 7 con una featurette in cui si svela che Tom Cruise, a bordo di una moto, ha compiuto un salto nel vuoto da un imponente dirupo in Norvegia.

Per prepararsi a quel momento delle riprese la star, che interpreta l'agente Ethan Hunt, si è allenata per un anno facendo 500 lanci in paracadute e 13.000 salti in moto. I presenti hanno sottolineato che si tratta di un momento incredibilmente spettacolare e ad alto tasso adrenalinico.

Cruise, ancora impegnato nelle riprese del film di Christopher McQuarrie, ha inviato un messaggio in cui dichiara: "Questa è senza alcun dubbio e senza paragoni la cosa più pericolosa che abbia mai provato a fare, ci sto lavorando da anni. Volevo farlo fin da quando sono un ragazzino".

Per prepararsi in modo accurato Cruise si è allenato su una pista creata appositamente: "Devo essere incredibilmente bravo per non mancare il mio bersaglio".

Nel filmato Tom scende giù da una scogliera come se fosse una rampa, usando poi una sporgenza come se fosse una base per un salto e lascia andare la moto a mezz'aria prima di aprire il suo paracadute.

Un membro della troupe, nella featurette, ha dichiarato che l'attore ha girato quella scena ben sei volte, tra la preoccupazione del regista che ha ammesso: "L'unica cosa che mi spaventa di più è quello che abbiamo pianificato per Mission 8".

Il film Mission: Impossible 7 riporta sul grande schermo l'agente segreto interpretato da Tom Cruise, di nuovo diretto da Christopher McQuarrie.

Il cast del settimo capitolo del franchise sarà composto da Shea Whigham, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Esai Morales, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Angela Bassett, Henry Czerny e le new entry Rob Delaney (Deadpool 2), Charles Parnell (Top Gun: Maverick), Indira Varma (Game of Thrones), Mark Gatiss (Sherlock), e Cary Elwes.