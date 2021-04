Miss Marx: stasera su Sky Cinema Due in prima visione il film di Susanna Nicchiarelli

Arriva stasera su Sky Cinema Due alle 21:15, e in streaming su NOW, Miss Marx, il film scritto e diretto da Susanna Nicchiarelli dedicato alla figlia minore di Karl Marx.

Un'altra prima visione per i clienti SKY: stasera su Sky Cinema Due - e in streaming su NOW - arriva Miss Marx, il film scritto e diretto nel 2020 da Susanna Nicchiarelli, dedicato alla figlia minore di Karl Marx.

Miss Marx: una scena del film

Miss Marx segue le vicende biografiche di Eleanor Marx (Romola Garai), che, seguendo le orme paterne, sin da giovanissima si interessa di politica sviluppando una forte determinazione per quelle che saranno poi le sue battaglie. Impegnata nella lotta per la parità dei diritti dei lavoratori e delle donne, Eleanor è una donna brillante, intelligente, amante del teatro e della letteratura. Quando non è impegnata in politica recita e traduce in inglese opere letterarie come Madame Bovary e le pièce di Ibsen.

La vita privata, però, non è altrettanto brillante e soddisfacente.

Miss Marx: una sequenza del film

Mentre lotta quotidianamente per emancipare la figura della donna nella società ottocentesca, è infatti preda di un amore devastante e tossico per un uomo di nome Edward Aveling (Patrick Kennedy), un socialista, commediografo e attore. Conosciuto mentre era impegnata con la Federazione Social-Democratica, Eleanor se ne innamora perdutamente, nonostante le infedeltà di lui, nonostante i furti, nonostante gli atteggiamenti al limite dell'abuso.

La scoperta del matrimonio segreto tra Edward e una giovane attrice porterà Eleanor a compiere un gesto estremo.