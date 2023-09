Miss Marx presentato al Festival di Venezia arriva su Rai 3: trama, cast e storia vera del film

Stasera su Rai 3 in prima serata va in onda Miss Marx: trama e cast della pellicola di Susanna Nicchiarelli presentata a Venezia 77.

Miss Marx è il film che stasera 1 settembre 2023 Rai 3 manda in onda in prima serata alle 21:20. La pellicola è un biopic sulla vita di Eleanor Marx presentata in concorso a Venezia 77. La regia è di Susanna Nicchiarelli, autrice anche della sceneggiatura. Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo ha firmato le musiche. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Miss Marx: Trama

La storia della figlia più piccola di Karl Marx, Eleanor: brillante, colta, libera e appassionata, una delle prime donne ad avvicinare i temi del femminismo e del socialismo, sarà travolta da una storia d'amore dal destino tragico. Le contraddizioni di una donna e di un'epoca in bilico tra ragione e sentimento, sottomissione ed emancipazione.

Curiosità

Miss Marx è stato presentato in anteprima il 5 settembre 2020 alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal 17 settembre 2020 grazie a a 01 Distribution.

Eleanor Marx: Storia vera

Eleanor Marx (1855-1898) è stata una figura importante nella storia del socialismo e del movimento operaio del XIX secolo. Era la figlia di Karl Marx, il filosofo e teorico del comunismo, e di sua moglie Jenny von Westphalen. Eleanor Marx è conosciuta per il suo impegno politico e per il suo lavoro nell'ambito del movimento operaio e dei diritti delle donne.

Eleanor Marx fu attiva nella promozione delle idee socialiste e fu una delle fondatrici della Socialist League, un'organizzazione socialista radicale nel Regno Unito. Si dedicò anche alla traduzione delle opere di suo padre in inglese e scrisse articoli e saggi politici. Era una sostenitrice della causa delle donne e lottò per i loro diritti, in particolare per il suffragio femminile.

La sua vita fu segnata da profonde tensioni personali, inclusi problemi di salute mentale, e il suo impegno politico la portò a confrontarsi con le sfide e le divisioni all'interno del movimento socialista dell'epoca. Eleanor Marx morì tragicamente nel 1898 a Londra, in circostanze che suscitarono molte speculazioni e dibattiti. La sua eredità politica e il suo contributo alla lotta per i diritti dei lavoratori e delle donne continuano a essere studiati e apprezzati nella storia del movimento socialista e operaio.

Interpreti e personaggi

Recensione e trailer

La nostra recensione di Miss Marx

Miss Marx è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 46% sul 100% mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.8 su 10