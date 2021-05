Mirai, su Netflix in streaming da oggi

Arriva su Netflix in streaming l'acclamato Mirai, film del regista giapponese Mamoru Hosoda, arrivato in anteprima mondiale a Cannes 2018.

In Mirai di Mamoru Hosoda, il protagonista del lungometraggio è Kun, un bambino convinto che la sorellina Mirai gli abbia rubato l'amore dei genitori.: il regista racconta con poesia e delicatezza il complesso rapporto tra fratello e sorella. Quella di Mirai è la storia di una famiglia che cambia, come accade a tutte le famiglie. Una coppia di sposi, una casa costruita su misura e con passione, l'arrivo di un cane, un primo figlio. Una situazione che Hosoda tratteggia con precisa delicatezza e nella quale inserisce con puntuale e poetico tocco un'ulteriore variabile: l'arrivo della secondogenita, la Mirai del titolo, così intelligentemente chiamata con il vocabolo che in giapponese significa futuro.

Mirai: un momento del film animato

Lo status quo casalingo subisce un ulteriore colpo, sia sul versante genitoriale, con il padre architetto che cerca di barcamenarsi tra lavoro e gestione della casa mentre la madre è via per lavoro, sia per il piccolo Kun, di soli quattro anni.