Mira Sorvino su Woody Allen: "Ha rovinato la mia carriera. Avrei dovuto denunciarlo"

Mira Sorvino ha vinto un premio Oscar per La dea dell'amore di Woody Allen. Nonostante ciò, l'attrice ha dichiarato nel corso del podcast WTF che il regista avrebbe "rovinato" la sua carriera allo stesso modo in cui lo ha fatto anche Harvey Weinstein.

L'attrice, inoltre, è della convinzione per cui, all'epoca, avrebbe dovuto denunciare Woody Allen per molestie nei confronti di Dylan Farrow. Mira Sorvino ha raccontato: "Non è una scusa ma, allora, idolatravo Allen come artista. È così difficile parlarne ora perché ho un'opinione molto diversa di Woody rispetto a quella che avevo prima. Mi biasimo per non aver indagato ulteriormente su quello che è successo con Dylan. La battaglia per la custodia era dappertutto sulla stampa, prima che La dea dell'amore uscisse. Però, la stampa aveva distorto un po' le cose. Mi sembrava fosse un modo di punirlo per aver lasciato Mia Farrow ed essersi messo con la figlia adottiva.Il solo fatto che fosse con Soon-Yi avrebbe dovuto essere sufficiente perché tutti dicessero: 'Hm, figlia, cosa?!'".

Sorvino ha spiegato che le accuse contro Woody Allen le hanno rovinato La dea dell'amore, la sua serata agli Oscar e l'inizio di carriera. L'attrice ha dichiarato: "Ne ho fatto tesoro e sono arrivato alla conclusione che lo avrei dovuto denunciare. Avrei dovuto farlo allora. Solo perché era così brillante... Non significa che non sia una persona terribile che ha ferito sua figlia, che ha ferito un bambino, e non c'è perdono per questo".

Mira Sorvino ha aggiunto: "Non ho alcun dubbio nella mia mente che Dylan stia dicendo la verità". Nel corso degli anni, l'attrice è divenuta amica di Farrow e, nel 2018, ha scritto una lettera aperta alla Farrow e a sua madre, Mia Farrow, per scusarsi di aver "chiuso un occhio" sulle accuse. Il presunto abuso sarebbe avvenuto nel 1992, quando la Farrow aveva sette anni. Le accuse della Farrow e i successivi procedimenti legali sono stati raccontati nel documentario della HBO Allen v. Farrow, che ha debuttato nel 2021.

Il regista di Manhattan ha definito le affermazioni "assurde" nella sua prima intervista televisiva in quasi 30 anni, dicendo al Sunday Morning della CBS nel 2021 che il suo nome è rimasto comunque infangato. Mira Sorvino ha anche dichiarato di essere stata messa sulla lista nera di Hollywood dopo aver rifiutato le avances del mega-produttore Harvey Weinstein. La dea dell'amore fu distribuito dalla Miramax, la società di Weinstein.

"Le sue molestie mi hanno portato via il mio sostentamento, la mia capacità di nutrire i miei figli e la mia capacità di praticare ciò che amo, di realizzare il mio destino personale", ha detto l'attivista #MeToo. Weinstein è stato riconosciuto colpevole nel 2020 delle accuse di aggressione sessuale e condannato a 23 anni di prigione.

"Gran parte della mia prima carriera è stata macchiata da Woody Allen e da Harvey Weinstein", ha concluso Mira Sorvino.