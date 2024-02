Romy & Michelle, Mira Sorvino sul sequel:'Avanti tutta'

Mira Sorvino e Lisa Kudrow proseguono senza indugio verso la realizzazione del sequel di Romy & Michelle, commedia anni '90 in cui interpretarono Michele Weinberger e Romy White, due amiche svampite di Los Angeles. Le due attrici parteciperanno come produttrici esecutive ma al momento il progetto è in stand-by perché la sceneggiatrice Robin Schiff è desiderosa di tornare ma è impegnata al momento nella serie Netflix Emily in Paris.

"Robin Schiff, la sceneggiatrice, ci sta lavorando. Attualmente è impegnata con Emily in Paris, quindi sta completando la sua bozza da presentare allo studio. Io e Lisa stiamo concludendo i nostri accordi da produttrici esecutive con lo studio. Avanti tutta"

Cosa aspettarsi dal sequel

"Voglio solo che con Romy e Michelle sia ancora semplice relazionarsi ma anche altrettanto stupide e amabili come sono sempre state. Tipo, non penso che abbiano imparato così tanto nel tempo intercorso ma conservano comunque quell'indomabile spirito, quell'amicizia e quell'idiota che fa sì che tutti le adorino" ha dichiarato Sorvino.

Romy e Michelle racconta le vicende di due amiche, che durante una rimpatriata con le ex compagne di scuola scoprono di non essere soddisfatte della propria vita e decidono di mentire, spacciandosi per donne in carriera e di successo.