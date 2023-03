Oscar 2023, Mira Sorvino critica l'assenza del padre Paul dal segmento In Memoriam: "L'Academy si scusi"

La famiglia di Paul Sorvino, tramite i commenti della figlia Mira e della moglie Dee Dee, hanno criticato duramente gli Oscar 2023 per aver escluso l'attore dal segmento In Memoriam

Mira Sorvino ha criticato apertamente i produttori degli Oscar 2023 per aver escluso suo padre Paul dal segmento In Memoriam.

Il montaggio proposto durante la cerimonia non ha ricordato molte personalità del mondo del cinema che hanno perso la vita negli ultimi 12 mesi, invitando gli spettatori a collegarsi online per vedere una lista estesa.

Su Twitter, al termine della cerimonia, Paul Sorvino è stato ricordato dalla figlia con un post in cui si percepiva il disappunto per l'assenza dal momento In Memoriam.

Mira Sorvino ha sottolineato: "Sono rimasta sconcertata più di quanto si possa immaginare dal fatto che il mio amato padre e molti altri fantastici defunti attori siano stati esclusi. Gli Oscar hanno dimenticato Paul Sorvino, ma noi non lo faremo mai".

L'attrice ha inoltre aggiunto su Instagram una lunga riflessione in cui dichiarava: "Sono incredibilmente ferita e sconvolta dal fatto che il contributo di mio padre, di tutta una vita e insostituibile, al mondo del cinema sia stato ignorato da chiunque abbia realizzato quella lista. Noi, la sua adorante famiglia, e voi, il suo pubblico adorante, sappiamo quanto fosse unico e incredibile. Speriamo che l'Academy faccia qualcosa per rimediare a questo errore".

Oscar 2023: ecco chi è stato dimenticato nel momento "In Memoriam"

Dee Dee Sorvino, vedova dell'attore, aveva poi dichiarato a People: "Paul non era l'unico escluso che avrebbe meritato di essere ricordato, e un Codice QR non è accettabile. L'Academy deve rilasciare una scusa, ammettere il proprio errore e impegnarsi a migliorare". La moglie dell'attore ha sottolineato che l'Academy sembra aver dimenticato persone molto amate che si sono impegnate incredibilmente nel proprio lavoro. Dee Dee aveva sottolineato: "L'Academy si vergogni se non farà qualcosa. Si può sbagliare, questo è stato un grande errore. Per favore fate qualcosa per rimediare".

In risposta alle proteste è stato quindi diffuso un comunicato in cui si spiega: "L'Academy riceve centinaia di richieste per includere le persone amate e i colleghi del settore nel segmento In Memoriam degli Oscar. Un comitato che rappresenta ogni settore prende in considerazione la lista e compie delle selezioni per la messa in onda in base al tempo limitato a disposizione. Tutti nomi vengono poi inclusi in A.Frame e resteranno sul sito nel corso dell'anno".