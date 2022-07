Mira Sorvino ricorda il padre Paul Sorvino: “Il mio cuore è a pezzi”

Dopo la notizia della morte di Paul Sorvino, Mira Sorvino ha ricordato il padre postando su Twitter un toccante messaggio sull'attore, scomparso a 83 anni dopo aver lottato con problemi di salute.

"Mio padre il grande Paul Sorvino è morto. Il mio cuore è a pezzi: una vita di amore, gioia e saggezza con lui è finita. Era il padre più meraviglioso. Io lo amo così tanto. Ti mando tutto il mio amore tra le stelle, papà, mentre ascendi".

La morte di Paul Sorvino è stata annunciata dalla moglie Dee Dee Sorvino.

Un gran numero di amici e colleghi di Hollywood hanno risposto al tweet di Mira Sorvino ricordando con affetto il padre.

"Paul mi mancherà, Mira", ha scritto Vincent D'Onofrio, il suo co-protagonista nella serie Epix The Godfather of Harlem. "Il mio cuore è con voi. Tuo padre mi ha sempre trattato come un fratello minore. Non dimenticherò mai Paul Sorvino".

"Un così grande attore e, a detta di tutti, un uomo davvero meraviglioso", ha scritto Mia Farrow.

Paul e Mira Sorvino con il Giffoni Experience Award 2013

"Mira, mi dispiace tanto per la tua perdita", ha scritto Rob Reiner, il cui padre Carl Reiner ha diretto Paul Sorvino in Oh, God!

"Oh Mira, per prima cosa ho pensato a te", scrive Kathy Griffin. "So quanto amavi il tuo caro padre. E lui ti amava così tanto. Invio le mie condoglianze".

"Tuo padre sopravvive attraverso le sue numerose e leggendarie e appassionate esibizioni", ha scritto Marg Helgenberger.

"Mi dispiace molto per la tua perdita, Mira", ha scritto Betty Buckley. "Invio le più sentite condoglianze".

Ralph Macchio ha commentato: "Mi dispiace molto, Mira. Ho avuto il privilegio di lavorare e conoscere un po' papà. Tanto amore a te e alla tua famiglia".

Rosanna Arquette, che ha recitato in Off the Wall del 1983 al fianco della star di Quei bravi ragazzi, ha risposto: "Mi dispiace molto per la tua perdita, Mira. Era un artista meraviglioso e un brav'uomo".