Paul Sorvino è morto a 83 anni, aveva recitato in Quei bravi ragazzi e Law & Order

Paul Sorvino è morto all'età di 83 anni nella giornata di lunedì 25 luglio, era conosciuto dagli appassionati di cinema e tv per i ruoli avuti in progetti come Quei bravi ragazzi e Law & Order.

Ad annunciarlo è stata la moglie DeeDee Sorvino con un post su Instagram in cui dichiara: "Sono completamente devastata. L'amore della mia vita e l'uomo più meraviglioso che abbia mai vissuto se ne è andato. Mi si spezza il cuore".

Paul Sorvino, padre dell'attrice Mira Sorvino, aveva avuto il ruolo del sergente Frank Cerreta in Law & Order, di Don Pail Cicero nel film di Martin Scorsese Quei bravi ragazzi, e di Kissinger nel film di Oliver Stone Gli intrighi del potere - Nixon.

Tra le recenti apparizioni dell'attore sugli schermi ci sono quelle nelle serie Godfather of Harlem, Bad Blood, The Goldbergs e Criminal Minds: Beyond Borders.

Tra i film che gli hanno regalato la popolarità internazionale c'è anche Dick Tracy in cui è stato uno dei villain.

Paul ha inoltre collaborato con Warren Beatty in occasione di quattro di alcuni film come Reds, Bulworth - Il senatore e L'eccezione alla regola.

Sul grande schermo è stato anche Fulgenzio Capuleti in Romeo + Giulietta di Baz Luhrmann e ha avuto il ruolo di un boss mafioso in Le avventure di Rocketeer.

Tra i film di cui è stato protegonista anche That Championship Season, Slow Dancing in the Big City, A Touch of Class, I Will... I Will... For Now accanto a Diane Keaton, e The Brink's Job.

Sul piccolo schermo è invece apparso in Law & Order, Star Trek: The Next Generation, e Moonlighting.