Mira Furlan, è morta la star di Lost: era la scienziata Danielle Rousseau

L'attrice di Lost Mira Furlan è morta mercoledì 20 gennaio 2020, ma la notizia è stata diffusa solo poche ore fa attraverso il profilo Twitter dell'attrice croata. Mira era nota al pubblico per aver interpretato la scienziata Danielle Rousseau nella serie televisiva di culto.

Mira Furlan era nata a Zagabria, in Croazia, allora ancora Jugoslavia, il 7 settembre 1955. Tra i suoi primi film di successo ricordiamo Papà è in viaggio d'affari diretto da Emir Kusturica che nel 1985 fu premiato con la Palma d'ora al Festival di Cannes.

Dopo lo scoppio della guerra civile in Jugoslavia decide di lasciare la sua patria insieme al marito Goran Gajić, anche perché lei e il marito erano di etnie diverse, lei croata, lui serbo, una situazione che in quel momento storico poteva suscitare molta tensione. Tra il 1993 e il 1998 è tra i protagonisti della serie Babylon 5. Il successo arriva con la sua partecipazione alla serie Lost di J.J. Abrams dove interpreta per venti episodi la scienziata Danielle Rousseau. Nella serie cult il personaggio della Furlan è l'unica sopravvissuta della spedizione la Bésixdouze, della quale facevano parte un gruppo di ricercatori francesi partito da Tahiti nel 1987 e naufragato sull'Isola.

Dopo il successo ottenuto con Lost, Mira Furlan ha recitato in numerose serie televisive e film tra cui Venuto al mondo del 2012 diretto da Sergio Castellitto.

La Furlan è stata ricordata sui social dal creatore di Babylon 5 J. Michael Straczynski che in un post su Twitter ha scritto: "È una notte di grande tristezza, perché la nostra amica e compagna è andata per una strada dove non possiamo raggiungerla. Ma come per tutte le cose, la raggiungeremo in tempo e credo che avrà molte storie da raccontarci e molti nuovi ruoli da condividere con l'universo".