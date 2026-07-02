I Minions hanno mai lavorato per Hitler? Il creatore: "Stavo cercando di evitare la risposta"

Una delle domande più ricorrenti tra gli appassionati dei Minions ha finalmente ricevuto una risposta. Pierre Coffin, creatore dei celebri personaggi gialli, ha spiegato dove si trovavano durante la Seconda guerra mondiale, confermando una teoria che il franchise aveva già suggerito nei suoi film.

Sono buffi, parlano una lingua incomprensibile e da oltre quindici anni sono diventati uno dei simboli dell'animazione contemporanea. Eppure, attorno ai Minions continua a ruotare una delle curiosità più insolite nate sul web. Se, come racconta il loro universo narrativo, queste piccole creature esistono fin dalla preistoria e dedicano la propria vita a servire il "padrone più cattivo" che riescono a trovare, cosa è successo durante gli anni in cui Adolf Hitler guidava la Germania? Una domanda trasformata nel tempo in meme, discussioni e teorie che oggi ha finalmente ottenuto una risposta ufficiale direttamente da Pierre Coffin, creatore dei personaggi.

La risposta era già nascosta nel primo film dedicato ai Minions

Intervistato da Polygon, Pierre Coffin ha affrontato con ironia un argomento che da anni accompagna il franchise. Alla domanda su cosa facessero i Minionstra il 1939 e il 1945, il regista ha risposto senza troppi giri di parole: "Penso che fossero (ibernati) in quella caverna." Una frase breve, ma sufficiente a confermare quello che, in realtà, era già stato raccontato all'interno della saga.

Minions: una scena

Il tema non è nuovo nemmeno per gli autori. Fin dallo spin-off Minions, uscito nel 2015, la cronologia della specie gialla era stata costruita proprio per evitare quel vuoto narrativo. Nel film viene spiegato che, dopo aver provocato involontariamente la caduta di Napoleone Bonaparte durante la campagna di Russia del 1812, il gruppo principale dei Minions decide di autoesiliarsi in una remota caverna di ghiaccio.

Quell'isolamento dura oltre un secolo. Le creature restano nascoste fino al 1968, riemergendo soltanto quando Kevin, Stuart e Bob decidono di lasciare il rifugio per trovare un nuovo capo. Una scelta narrativa che, di fatto, li tiene lontani sia dalla Prima sia dalla Seconda guerra mondiale, evitando qualsiasi coinvolgimento con gli eventi più drammatici del Novecento.

La spiegazione, quindi, era già presente nel canone della saga, anche se molti spettatori avevano continuato a scherzarci sopra, alimentando uno dei meme più longevi legati al franchise.

Il nuovo film apre un'altra domanda, ma Coffin mantiene la stessa linea

L'arrivo di Minions & Monsters, però, ha complicato leggermente la situazione. Il nuovo capitolo introduce infatti l'idea che esistano diverse tribù di Minions sparse per il mondo e mostra come almeno una di queste fosse attiva a Hollywood già negli anni Venti, ben prima che il gruppo principale uscisse dalla propria caverna.

La locandina italiana di Minions

Una novità che ha inevitabilmente riacceso la curiosità dei fan: se quei Minions non erano nascosti insieme agli altri, dove si trovavano durante la guerra?

Anche in questo caso Coffin ha preferito non addentrarsi troppo nella questione. "Stavo cercando di evitare la risposta... I Minions che conosciamo dal primo film erano bloccati nella caverna. Questi altri non so dove fossero, ma non facevano parte della Grande Storia", ha spiegato.

È difficile immaginare che questa dichiarazione metta definitivamente fine alle battute online. Più il franchise continuerà ad espandersi raccontando nuove epoche del passato, più sarà probabile che il pubblico torni a interrogarsi sui "buchi" della cronologia. Del resto, molti spettatori che hanno conosciuto i Minions da bambini oggi sono adulti e osservano la saga con uno sguardo diverso, spesso più curioso che ingenuo.

Per il momento, però, la posizione ufficiale è chiara: almeno i Minions protagonisti della serie principale hanno trascorso gli anni della guerra nascosti in una caverna, lontani dagli eventi che hanno segnato la storia del Novecento.