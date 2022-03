Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo, nuovo trailer per il film animato

Bisognerà attendere il 18 agosto per vedere nelle sale il film Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo e, nell'attesa, ecco un nuovo trailer.

Minions : Come Gru Diventa Cattivissimo arriverà nei cinema italiani il 18 agosto e un nuovo trailer regala delle anticipazioni riguardanti l'atteso sequel.

Nel video si vede il giovanissimo Gru che è determinato a diventare un super cattivo, situazione che lo mette in difficoltà e dà vita a situazioni esilaranti.

I minion dovranno mettersi però davvero d'impegno per aiutare il loro giovanissimo amico e prepararsi ad affrontare ogni pericolo e minaccia.

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo sarà ambientato negli anni '70 e mostrerà il primo incontro tra Gru, destinato a diventare un supercattivo, e i suoi fedeli aiutanti, già al centro di un divertente lungometraggio animato. Il primo spinoff di Cattivissimo me aveva debuttato nei cinema nel luglio 2015 e aveva incassato 1.16 miliardi di dollari, ottenendo un profitto per la casa di produzione di circa 502 milioni.

Il franchise, invece, è arrivato a quota 3.7 miliardi di dollari.

Alla regia del film animato ci saranno Kyle Balda e Brad Ableson.

