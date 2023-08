Barbie: Mattel annuncia la messa in vendita del modello ispirato al personaggio di Kate McKinnon

Nel film Barbie appare una particolare versione della famosa bambola e il personaggio è interpretato da Kate McKinnon. Dopo molta attesa, Mattel ha annunciato che i fan potranno acquistarne la riproduzione firmata da Javier Meabe, anche se bisognerà attendere, secondo quanto riporta il sito ufficiale, fino al 31 maggio 2024.

Il modello in vendita

La Barbie 'strana', ruolo affidato a Kate McKinnon, che vive a Barbieland e aiuta la protagonista interpretata da Margot Robbie ad andare nel mondo reale e, successivamente, a trovare una soluzione ai problemi della loro dimensione, diventerà ora una vera bambola prodotta da Mattel.

Sul sito Mattel Creations è infatti possibile pre-ordinare Weird Barbie al prezzo di 56 euro.

La bambola ha gli abiti che ricreano alla perfezione l'outfit del personaggio nel film e il suo look, con i capelli tagliati e i segni sul volto causati da chi ha giocato a lungo con lei in modo non del tutto rispettoso.

Barbie "pensieri di morte": l'ansia e la depressione nel film

La storia del film

Barbie (Margot Robbie) vive a Barbieland insieme a tutte le altre versioni di Barbie e tutte le versioni di Ken, compreso il suo fidanzato (Ryan Gosling). Un giorno la bambola Mattel scopre di non essere perfetta ed è costretta a partire per il mondo reale cercando di ritrovare quella felicità che sembra perduta per sempre.

Nel cast ci sono anche America Ferrera, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Rhea Perlman, Will Ferrell, Connor Swindells e Kate McKinnon.