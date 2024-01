Minecraft: Jack Black entra nel cast del film tratto dal videogioco

L'attore Jack Black è entrato a far parte del cast del film Minecraft, il progetto tratto dal popolare videogioco.

Le riprese del progetto dovrebbero iniziare a breve in Nuova Zelanda.

I primi dettagli del film

Alla regia del film Minecraft c'è Jared Hass, che ha lavorato in precedenza con Jack Black in occasione della commedia Nacho Libre.

La produzione è curata da Warner Bros e Legendary e la data di uscita prevista nelle sale americane è prevista per il 4 aprile 2025.

Nel cast di Minecraft ci saranno, oltre a Jason Momoa, anche Emma Myers e Danielle Brooks. Per ora non è stato svelato il nome dello sceneggiatore impegnato nel progetto.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

Il popolare gioco

Minecraft ha debuttato nel 2011 ed è uno dei videogiochi più venduti al mondo, con oltre 140 milioni di utenti mensili che usano i mattoni colorati per creare dei mondi in 3D. Nel corso degli anni sono poi stati realizzati alcuni giochi spinoff come Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth, Minecraft Dungeons e Minecraft Legends.