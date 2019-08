Mindhunter 2: nel nuovo trailer i protagonisti incontrano Charles Manson

Mindhunter 2 arriverà il 16 agosto su Netflix e i protagonisti incontrano Charles Manson nel nuovo trailer della serie creata da David Fincher.

Nel video i due agenti dell'FBI Bill Tench (Holt McCallany) e Holden Ford (Jonathan Groff) intervistano il serial killer Edmund Kemper (Cameron Britton) mentre cercano delle informazioni utili a risolvere gli omicidi avvenuti ad Atlanta tra il 1979 e il 1981 in cui hanno perso la vita ben 28 bambini e ragazzi afroamericani. I due profiler decidono poi di incontrare Charles Manson (Damon Herriman) e ricevono delle importanti istruzioni relative a come comportarsi in sua presenza.

In Mindhunter ritorneranno come protagonisti gli agenti dell'FBI interpretati da Jonathan Groff e Holt McCallany che si rivolgeranno proprio a iconici serial killer come Charles Manson e il Figlio di Sam per provare a entrare nella mente del colpevole dei crimini in atto e individuarlo prima che colpisca di nuovo.

David Fincher, parlando della seconda stagione, ha spiegato che l'atmosfera rispecchierà quella degli anni in cui erano avvenuti i terribili crimini compiuti da Manson e dai suoi seguaci, oltre ad altri serial killer. Il regista ha dichiarato: "C'era stata questa transizione. Mi ricordo che è accaduto con il Figlio di Sam. Quando ho lasciato la Bay Area a metà degli anni Settanta e i nostri genitori si sono trasferiti in Oregon, se ti spostavi 300 miglia a Nord nessuno parlava di Zodiac. Era questa cosa marcia che non si era mai realmente conclusa, ma nessuno si preoccupava di quanto accaduto oltre i confini di quell'area. Poi il Figlio di Sam è entrato in scena ed era sulla copertina di Newsweek e del Time".

Il mondo dei profiler dell'FBI sarà quindi molto diverso e nel cast ci sarà anche il ritorno di Anna Torv.