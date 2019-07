Mindhunter 2: le foto ufficiali dei nuovi episodi della serie Netflix

Mindhunter 2 arriverà il 16 agosto su Netflix e online sono apparse le prime foto ufficiali dei nuovi episodi della serie creata da David Fincher.

Le puntate racconteranno le indagini relative agli omicidi di minori avvenuti in Atlanta dal 1979 al 1981, periodo in cui persero la vita 28 bambini, teenager e adulti afroamericani.

In Mindhunter ritorneranno come protagonisti gli agenti dell'FBI interpretati da Jonathan Groff e Holt McCallany che si rivolgeranno anche a iconici serial killer come Charles Manson e il Figlio di Sam per provare a entrare nella mente del colpevole e individuarlo prima che colpisca di nuovo.

Mindhunter 2: Charles Manson è uno dei personaggi della seconda stagione

Mindhunter, 5 motivi per vedere la nuova serie tv di David Fincher

David Fincher, parlando della seconda stagione, ha spiegato che l'atmosfera rispecchierà quella degli anni in cui erano avvenuti i terribili crimini compiuti da Manson e dai suoi seguaci, oltre ad altri serial killer. Il regista ha dichiarato: "C'era stata questa transizione. Mi ricordo che è accaduto con il Figlio di Sam. Quando ho lasciato la Bay Area a metà degli anni Settanta e i nostri genitori si sono trasferiti in Oregon, se ti spostavi 300 miglia a Nord nessuno parlava di Zodiac. Era questa cosa marcia che non si era mai realmente conclusa, ma nessuno si preoccupava di quanto accaduto oltre i confini di quell'area. Poi il Figlio di Sam è entrato in scena ed era sulla copertina di Newsweek e del Time".

Il mondo dei profiler dell'FBI sarà quindi molto diverso e nel cast ci sarà anche il ritorno di Anna Torv.