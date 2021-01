Mina Settembre: trama della quarta puntata, stasera su Rai1

Torna stasera su Rai1, alle 21:25, Mina Settembre, dramedy sentimentale ambientata a Napoli e con protagonista Serena Rossi. La fiction farà compagnia al pubblico per altre 3 prime serate, che saranno, senza troppi dubbi, altri tre grandi vittorie per la prima rete RAI nella battaglia settimanale degli ascolti della prima serata.

Come anticipa la trama della quarta puntata, mentre la situazione con Domenico si fa sempre più complicata, un nuovo caso si affaccia nella vita di Mina. Rudy, il portiere tuttofare, da un po' di tempo tiene con sé un ragazzino di undici anni. Si tratta di Diego, figlio di un uomo marocchino e una donna napoletana, rimasto solo col padre che però è finito da poco in carcere. Livia, un'accumulatrice seriale che rischia lo sfratto, distrae momentaneamente Mina dai suoi turbamenti amorosi. Per sistemare la situazione stavolta chiede aiuto al Generale, vicino di casa e acerrimo nemico di Olga. Il coinvolgimento dell'uomo manda su tutte le furie la madre di Mina, che non le risparmierà critiche velenose.

Scritta da Fabrizio Cestaro, Doriana Leondeff, Fabrizia Midulla e Marco Videtta, la serie tv in dodici episodi da 50 minuti, diretti da Tiziana Aristarco, è liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni Un giorno di Settembre a Natale e Un telegramma da Settembre, editi da Sellerio.

Mina Settembre (qui la nostra recensione della fiction) è una coproduzione Rai Fiction - Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano.

Protagonista Serena Rossi, affiancata nel racconto da un solido cast composto da Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Valentina D'Agostino, Christiane Filangieri, Nando Paone, Massimo Wertmüller, Rosalia Porcaro, Ruben Rigillo, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Susy Del Giudice, Primo Reggiani e con la partecipazione di Marina Confalone nel ruolo di Olga, la madre di Mina.