Mina Settembre 3: le anticipazioni della seconda puntata, stasera su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

A una settimana dal suo seguitissimo esordio (oltre 5 milioni di spettatori), è tempo di nuove avventure per Mina Settembre 3, la fiction con Serena Rossi che torna stasera su Rai 1, in prima serata, e contemporaneamente anche in streaming su RaiPlay.

Mina Settembre: le anticipazioni di domenica 19 gennaio 2025

Ludovica Nasti ha interpretato Lila nella prima stagione de L'amica geniale

L'incontro con l'assistente sociale per l'adozione di Viola non va proprio come Mina sperava. L'uomo infatti intima a Domenico di impegnarsi di più nel tentativo di costruire un rapporto con la ragazzina. Lui non se lo fa ripetere due volte, e organizza quella che dovrebbe essere una giornata speciale.

Mina intanto è alle prese con un nuovo caso: c'è una donna che ha bisogno del suo aiuto perchè ormai da mesi suo figlio è chiuso in camera, e sembra che niente possa convincerlo a uscire e dare una spiegazione. In quella che sembra una missione impossibile, Mina si farà aiutare da Fiore, la sua nuova assistente. Troppo impegnata, però, a correr dietro a piccoli tormenti della sua vita sentimentale.

Serena Rossi: "Il superpotere di Mina Settembre? L'empatia"

Nel secondo episodio, in casa di Mina e Domenico si respira un'aria tesa: i due hanno una notizia importante da comunicare a Viola, tuttavia non sanno come affrontare l'argomento senza correre il rischio di turbarla.

Intanto, insieme al cimitero, Rosaria e Mina assistono a una scena molto strana: una donna mai vista prima lancia accuse e vandalizza la tomba della madre di Rosaria.

Sarà Fiore ad aiutare Mina a far luce sul "mistero della lapide", ma la ragazza dovrà anche affrontare la gelosia di Andrea.

Jonathan infatti, fratello e affidatario di Kevin, continua a corteggiarla più o meno velatamente. Purtroppo sarà proprio Andrea a sorprenderli insieme, di sera, e un po' troppo vicini. Il mesaggio che fa capolino sul telefono della ragazza subito dopo, non è dei più rassicuranti.

Il cast della terza stagione

Marisa Laurito sarà uno dei personaggi principali della terza stagione di Mina Settembre

Mina Settembre non prescinde da Serena Rossi, che interpreta la protagonista, e da Giuseppe Zeno, nel ruolo di Domenico. Accanto a loro torneranno anche Marisa Laurito (Zia Rosa), Christiane Filangieri (Irene, avvocato brillante e migliore amica di Mina), Ludovica Nasti (Viola), Valentina D'Agostino (l'amica Titti), Nando Paone (Rudy, il portiere dello stabile dove ha sede il consultorio) e Rosalia Porcaro, l'ostetrica di buon cuore che abita nei Quartieri Spagnoli.

Tante le new entry, a cominciare da Chiara Russo (che il pubblico di Rai 1 conosce bene perchè è stata Maria Puglisi ne Il Paradiso delle signore) nei panni di Fiore, la nuova assistente sociale cui Mina farà da mentore. E poi Erasmo Genzini (Jonathan) che metterà in crisi il suo cuore, e Luca Ward, nei panni del misterioso Arnaldo.

In questa stagione non ci sarà invece Giorgio Pasotti, che per i precedenti due cicli di puntate ha interpretato Caludio, ex marito di Mina. La decisione degli sceneggiatori è stata in realtà logica e legata alla trama: con la relazione tra Mina e Domenico ormai decollata, la presenza dell'ex marito aveva semplicemente esaurito la sua ragion d'essere.