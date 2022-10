Mina Settembre 2: dove eravamo rimasti alla fine della prima stagione

Mina Settembre torna in TV da stasera su Rai1 in prima serata, con la stagione 2 e con Serena Rossi ancora nei panni della protagonista.

Dopo il grande successo di pubblico della prima stagione, stasera su Rai1 arriva in prima serata Mina Settembre 2, che vede protagonista assoluta ancora Serena Rossi nelle vesti dell'assistente sociale dall'inconfondibile cappotto rosso.

Mina Settembre è una donna forte e coraggiosa, che prende a cuore i suoi assistiti nel consultorio in cui lavora. La tenacia non le manca, nonostante le ferite e i segreti venuti a galla lo scorso anno, quando la prima avventura tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni è stata trasmessa in televisione portando gli spettatori in un vortice di emozioni intenso.

Ora siamo giunti alla stagione 2 di Mina Settembre, sempre ambientata a Napoli. Prima di scoprire cosa ci aspetta questa sera, ripercorriamo insieme cosa è accaduto nel finale della prima stagione a partire dall'episodio Piccole, grandi bugie.

Mina Settembre: dove eravamo rimasti?

Piccole grandi, bugie è il penultimo episodio di Mina Settembre, ed è quello in cui il personaggio di Serena Rossi comincia a rendersi conto dei mille misteri che circondano la sua vita. Per questo motivo è importante non soffermarci solo sul vero e proprio finale.

L'appuntamento inizia con Mina che trova una foto rivelatrice della sua amica Irene (Christiane Filangieri) con il padre; un'immagine che toglie ogni dubbio circa l'identità dell'amante di Vittorio. Quest'ultima le ha tenuto nascosto il segreto per anni e la donna non ha reagito bene a tale scoperta. Nel frattempo il ginecologo Domenico (Giuseppe Zeno) sparisce da Napoli a causa di un'accusa di molestie da parte di un suo paziente del consultorio. Nonostante l'uomo venga assolto poco dopo grazie all'aiuto della protagonista, risulta introvabile.

La scena torna su Irene, intenta a spiegare a Mina cosa è successo con il padre sin dall'inizio. Tutto ci viene mostrato attraverso un flashback partito mentre l'amica le sta mandando un messaggio vocale in cui parla della relazione. I due si erano conosciutisi anni addietro. Quando la madre di Mina, Olga (Marina Confalone), scoprì il loro rapporto Vittorio la lasciò. I due amanti si incontrarono di nuovo a distanza di tempo e in quell'occasione passarono un'ultima notte di passione insieme.

Finalmente arriva il momento del primo incontro fra Titti (Valentina D'Agostino) e Giordano, dando inizio alla loro relazione dopo il primo indimenticabile bacio. Così, mentre questa nuova storia prende il via, quella che vede coinvolti Irene e il marito Paolo subisce una battuta d'arresto: il matrimonio è ormai in crisi. Non è un caso infatti che quest'ultimo decida di trasferirsi per un po' dall'amico Claudio. Intanto, il figlio della coppia, Gianluca, sta cercando di capire perché sua madre, Irene, e sua zia, Mina, abbiano litigato. È qualcosa che proprio non riesce a comprendere allo stato attuale delle cose.

Mina Settembre è in balia delle emozioni e, complice anche l'assenza di Domenico, si lascia andare a momenti di intimità con il suo ex, Claudio. Continuando a parlare d'amore, anche la madre Olga non si lascia scappare l'occasione di stare bene, avvicinandosi man mano alla figura del Generale, interpretato da Massimo Wertmüller. Tra le tante vicende che si susseguono ricordiamo anche la scomparsa di Sonia (Susy Del Giudice), la badante di quest'ultima, portata via dalla dimora della donna da un uomo all'apparenza violento e instabile.

Si scopre che la rumena Sonia in realtà si chiama Nunzia, è napoletana ed è vittima di un poliziotto - Davide, suo marito - che la picchia. Per fuggirgli, la badante si era creata una falsa identità. Lo viene a sapere Mina, dopo aver raggiunto la casa della suora che tutti chiamano "la Santa", da cui le donne della città si dirigono per risolvere i propri problemi con la fertilità. Con l'aiuto delle monache Mina arriva a casa della donna, la quale le racconta tutta la verità poco prima che il marito irrompa nella loro abitazione e le aggredisca. Per fortuna, le due riescono a scappare insieme.

L'episodio si conclude con Domenico che torna dalla sua amata, dichiarando di voler lasciare il consultorio per lavorare in una struttura privata, e lei che lo accusa di essere stato assente.

Il secondo episodio dell'ultima puntata della fiction Rai si intitola Mio fratello non è figlio unico ed è incentrato su un segreto che porterà grande scompiglio nella mente di più persone, a partire dalla stessa Mina. Nel finale di stagione quest'ultima vede Gianluca a casa propria. Il ragazzo vorrebbe sapere cosa sta accadendo fra lei e la madre Irene.

In seguito Olga raggiunge l'abitazione e reagisce in malo modo alla presenza di Gianluca, tanto che Mina ne resta turbata e le chiede quindi le ragioni. La donna le rivela che anche il giovane è figlio di Vittorio, anche se il padre non era a conoscenza della sua esistenza. Ora Olga si sente libera da ogni peso e può tornare a camminare, lasciando da parte la sedia a rotelle che le aveva tenuto compagnia sino a quel momento.

La madre riprende a vivere accettando finalmente di uscire con il Generale, mentre Mina è ancora divisa fra Domenico e Claudio. La protagonista si scusa con il primo per la sua precedente reazione, ma non sa come dirgli della notte passata con il suo ex marito. Sa di doverlo fare, anche perché Domenico le ha appena proposto di andare a vivere insieme in una nuova casa presa in affitto, ma alla fine sarà lo stesso Claudio a svelargli tutto, finendo per picchiarsi l'uno l'altro.

A questo punto torna in scena Davide, il marito di Nunzia, che punta una pistola contro Mina al consultorio dove si trova insieme a Gianluca, direttosi lì per parlare appositamente con lei. L'uomo vuole un confronto con la moglie e per questo impone all'assistente sociale di chiamarla, ma quest'ultima trova un modo per contattare Claudio e farsi aiutare.

Un lavoro di squadra pone fine al drammatico momento: Irene sopraggiunge sul posto, raccontando a Mina della paternità del figlio, ma viene presa in ostaggio da Davide. Dopodiché arriva Domenico e con l'aiuto di Trapanese riesce a fermare il poliziotto, poi arrestato dal magistrato Claudio. Infine, Gianluca scappa dopo le rivelazioni sul suo vero padre. Irene e Titti lo cercano ovunque, così come Mina e Paolo, il quale le dice di aver saputo la verità sul figlio solo anni dopo il suo ingresso in famiglia.

Mina pensa di aver capito dove potrebbe essersi nascosto Gianluca e si dirige verso la spiaggia in cui il padre le aveva insegnato a nuotare. Dopo averlo raggiunto, i due parlano per la prima volta consapevoli di essere fratello e sorella e poi si concedono un bagno insieme. Con loro, a guardare lo spettacolo in lontananza, ci sono anche Titti, Irene e Paolo.