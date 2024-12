Dick Van Dyke a 99 anni appena compiuti ha dovuto strisciare fuori dalla sua casa a Malibu durante gli incendi

Dick Van Dyke è stato costretto a strisciare fuori dalla propria abitazione durante l'evacuazione imposta dallo stato della California a causa degli incendi che si sono propagati nella zona di Malibu.

La leggenda del palcoscenico e del cinema, che ha compiuto 99 anni nella giornata di venerdì, ha ringraziato pubblicamente i propri vicini per essere accorsi in suo aiuto, salvandolo da una situazione particolarmente complicata.

Fuga dall'incendio

Intervistato da NBC News, Van Dyke ha spiegato:"Ho dimenticato quanti anni ho e mi sono reso conto che stavo strisciando per uscire. Pensavo che non ce l'avrei fatta ad alzarmi perché cercavo di strisciare fino alla macchina".

Julie Andrews e Dick Van Dyke in una scena di Mary Poppins

L'intervento dei vicini è stato provvidenziale:"Ero esausto, non riuscivo ad alzarmi. Tre vicini sono arrivati, mi hanno preso e portato fuori. Poi sono tornati indietro e hanno spento un piccolo incendio nella dependance e mi hanno salvato. Grazie a Dio per la loro presenza".

L'aiuto dei vicini

NBC News ha diffuso anche le immagini del salvataggio di Van Dyke, di sua moglie Arlene e dei loro animali domestici:"Non credo che ce l'avrei fatta. Dio li benedica e grazie per avermi salvato la vita".

Nel corso dell'evacuazione era fuggito anche il suo gatto Bobo che poi è tornato in tempo per festeggiare il novantanovesimo compleanno dell'attore. La star di Mary Poppins non è l'unica star ad essere colpita dagli incendi in California. Nei giorni scorsi anche Cher, Mira Sorvino e Jane Seymour hanno raccontato di essere state costrette ad abbandonare le loro abitazioni per potersi mettere in salvo.