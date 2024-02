Land of Bad, la recensione: su Prime Video un action thriller di stampo bellico

Reaper è un capitano dell'aeronautica americana di mezz'età, ampiamente sovrappeso e prossimo a diventare padre per l'ennesima volta. Dal carattere scorbutico e poco incline a socializzare con superiori e sottoposti, il suo compito principale è quello di supportare le missioni via terra in territorio nemico tramite collegamento radio e l'utilizzo di droni, che gli permettono di avere una notevole visuale logistica sui potenziali pericoli ai quali i soldati impegnati sul campo vanno incontro.

Land of Bad: Russell Crowe in una scena del film

Come vi raccontiamo nella recensione di Land of Bad, Reaper è assegnato a un nuovo incarico quando un team speciale della Delta Force viene inviato nel cuore della giungla filippina per prendere parte a una disperata operazione di salvataggio. Fin dall'inizio le cose non procedono per il meglio e dopo essere stati scoperti, i militari vengono uccisi brutalmente l'uno dopo l'altro; il solo a sopravvivere è il giovane e inesperto sergente JJ "Playboy" Kinney, che ora dovrà fare affidamento proprio sull'esperienza di Reaper per sopravvivere in quella landa ostile e selvaggia.

Fino all'ultimo uomo

Land of Bad: Liam Hemsworth in un primo piano

Da Bat 21 (1988) a Behind Enemy Lines - Dietro le linee nemiche (2001), curiosamente entrambi aventi protagonista, in un ruolo diverso, Gene Hackman, spesso il cinema bellico d'Oltreoceano si è incentrato sulle missioni disperate di giovani soldati che si ritrovavano dispersi in balia delle forze nemiche, mentre i soccorsi cercavano di raggiungerli prima che fosse troppo tardi. Ultimo esponente di questo sottofilone è Land of Bad, arrivato come original nel catalogo di Amazon Prime Video e pronto a rinverdirne i fasti, trascinandoci nella cruda impresa di questo spaesato soldato che cerca in ogni modo di far ritorno a casa sano e salvo ma al contempo di completare la propria missione non appena intravista l'opportunità.

20 film di guerra da vedere su Netflix

Una storia artificiosa

Land of Bad: Liam Hemsworth e Milo Ventimiglia in una scena del film

Ed è proprio nelle svolte narrative a tratti forzate e improbabili che il film mostra i suoi punti deboli, con almeno un paio di colpi di scena o entrate a sorpresa che risultano poco verosimili, incluso quell'epilogo sempre all'ultimo secondo che è ad ogni modo un classico parzialmente perdonabile di certo cinema ad alta tensione, pensato per il grande pubblico. Grande pubblico che ha apprezzato in pieno l'operazione, tanto da lanciare il film al primo posto nella classifica dei titoli più visti sulla piattaforma di streaming. Merito anche della presenza nel cast di Russell Crowe, pronto a calarsi nei panni di Reaper con una certa convinzione e a dar vita a una figura relativamente interessante anche nelle sue brevemente introdotte dinamiche personali e familiari. Da segnalare inoltre la presenza di Milo Ventimiglia nelle vesti di guest-star da sfruttare al momento del bisogno.

Un intrattenimento diretto

Land of Bad: Russell Crowe in una foto

Dal punto di vista del dinamismo action Land of Bad offre uno spettacolo godibile per gli appassionati, con furenti sparatorie nella giungla - slow motion inclusi - esplosioni e una sana dose di violenza nelle fasi corpo a corpo o di tortura, con tanto di riferimenti più o meno gratuiti a Guantanamo e a un certo tipo di terrorismo globale. Certo il contesto geo-politico qui è prettamente al servizio dell'elementare impianto ludico, con una distinzione alquanto netta e marcata tra buoni e cattivi, senza badare troppo a potenziali sfumature di sorta. Dopo le atmosfere fantascientifiche dei sottovalutati The Signal (2014) e Underwater (2020) e quelle horror di Paranormal Activity - Parente prossimo (2021), il regista (qui anche sceneggiatore) William Eubank si dimostra discretamente a suo agio in un contesto per lui inedito, infondendo all'insieme la giusta anima di serie b che permea le quasi due ore di visione con una certa efficacia.